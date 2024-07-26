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奧運女足》相隔66秒進2球寫隊史紀錄！美國隊功臣丈夫是大聯盟球星

2024/07/26 11:20

美國女足前鋒史旺森。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國女足今靠著前鋒史旺森（Mallory Swanson）梅開二度，以3：0擊敗尚比亞，小組賽旗開得勝。

美國此次與德國、澳洲、以及尚比亞同為B組，此役第17分鐘就靠奧運初登場的22歲小將羅德曼（Trinity Rodman）破網先馳得點，接著史旺森在第24分鐘、第25分鐘接連貢獻進球，兩次得分只相隔66秒，打破美國女足在大賽的紀錄，先前的紀錄是勞埃德（Carli Lloyd）2015年世界盃決賽、兩次進球相隔2分19秒。

效力芝加哥紅星的史旺森在2016年里約奧運曾以18歲之齡成為美國隊史在奧運最年輕的進球者，不過上屆東京奧運並未入選國家隊，2023年世界盃亦因膝蓋傷勢缺席，也讓隊長霍蘭（Lindsey Horan）今賽後不禁表示，「我為她感到驕傲，今天的表現會為她提升不少信心，對我們往後的比賽很有幫助。」

史旺森原姓皮尤（Mallory Pugh），2022年結婚後改夫姓，她的丈夫正是MLB芝加哥小熊隊明星游擊手D.史旺森（Dansby Swanson）。

美國女足贏球。（法新社）

史旺森的丈夫是MLB芝加哥小熊隊明星游擊手D.史旺森（右）。（資料照，法新社）

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