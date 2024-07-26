MLB》馬林魚克服6分落後追平戰局！延長賽未現適時一擊仍不敵金鶯

金鶯延長賽擊敗馬林魚收下勝利。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天與馬林魚3連戰的最後1場交手，早早以兩勝提前收下系列賽勝利的馬林魚，在比賽後段克服多達6分的落後，追平戰局帶入延長，不過未在延長賽擊出適時一擊，終場金鶯以7：6擊敗馬林魚，免於遭到橫掃。

金鶯在比賽前半段火力全開，首局就靠著桑坦德（Anthony Santander）本季第28轟先馳得點，2局上麥肯（James McCann）在兩出局且一、二壘有跑者時建功打回第2分，3、4兩局則分別輪到考瑟（Colton Cowser）與諾比（Connor Norby）的3分砲與陽春彈，幫助球隊以6：0領先。

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但在比賽後半段，悶了5局的馬林魚開始反撲，6局下半貝爾（Josh Bell）突破金鶯王牌柏尼斯（Corbin Burnes）的封鎖，相中紅中卡特球一棒掃出中外野大牆外，幫助球隊追回1分。8局下半柏尼斯仍續投，但被敲出兩支安打再失1分後退場休息，換上韋伯（Jacob Webb）接替卻遭克魯茲（Bryan De La Cruz）二壘安打狙擊帶有1分打點，雙方僅剩3分差距。

9局下半金鶯派出守護神「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）關門，但在抓下首名打者後，馬林魚連續更換代打收到成效，擊出1支安打與選到兩次保送攻占滿壘，下一棒的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）打出游擊方向的滾地球，但游擊手韓德森（Gunnar Henderson）移動接球時發生失誤，讓馬林魚追回1分，也讓接著上場的愛德華茲（Xavier Edwards）能夠打出高飛犧牲打，幫助球隊追到僅剩1分差距，而今日有開轟表現的貝爾再度建功，第1球就打出強勁平飛安打追平比數，金布瑞上演第6次砸鍋，並將比賽帶進延長。

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The @Marlins tie it up in the 9th after being down 6-1 in the 8th. pic.twitter.com/1JONYSvfEZ — Marlins Radio Network （@MarlinsRadio） July 25, 2024

金鶯在10局上半靠著兩支安打僅攻下1分，此時金鶯換上賽前防禦率來到4.55的培瑞茲（Cionel Pérez）登板，但馬林魚氣力放盡，無法再度上演追平秀，最終仍吞下敗仗。

金鶯先發投手柏尼斯本場主投7.1局失掉3分，送出5次三振與1次四壞球保送，連續5場比賽繳出優質先發內容，可惜因牛棚砸鍋，本季第11勝還得再等等；相比之下，馬林魚先發穆諾（Roddery Muñoz）表現不佳，5局的投球就挨了3轟失掉6分，不過守備相當幫忙，中外野手奇澤姆兩度上演飛撲美技，成為本場馬林魚隊的亮點之一。

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