MLB》馬林魚克服6分落後追平戰局！延長賽未現適時一擊仍不敵金鶯

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天與馬林魚3連戰的最後1場交手,早早以兩勝提前收下系列賽勝利的馬林魚,在比賽後段克服多達6分的落後,追平戰局帶入延長,不過未在延長賽擊出適時一擊,終場金鶯以7:6擊敗馬林魚,免於遭到橫掃。

金鶯在比賽前半段火力全開,首局就靠著桑坦德(Anthony Santander)本季第28轟先馳得點,2局上麥肯(James McCann)在兩出局且一、二壘有跑者時建功打回第2分,3、4兩局則分別輪到考瑟(Colton Cowser)與諾比(Connor Norby)的3分砲與陽春彈,幫助球隊以6:0領先。

但在比賽後半段,悶了5局的馬林魚開始反撲,6局下半貝爾(Josh Bell)突破金鶯王牌柏尼斯(Corbin Burnes)的封鎖,相中紅中卡特球一棒掃出中外野大牆外,幫助球隊追回1分。8局下半柏尼斯仍續投,但被敲出兩支安打再失1分後退場休息,換上韋伯(Jacob Webb)接替卻遭克魯茲(Bryan De La Cruz)二壘安打狙擊帶有1分打點,雙方僅剩3分差距。

9局下半金鶯派出守護神「金寶」金布瑞(Craig Kimbrel)關門,但在抓下首名打者後,馬林魚連續更換代打收到成效,擊出1支安打與選到兩次保送攻占滿壘,下一棒的奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)打出游擊方向的滾地球,但游擊手韓德森(Gunnar Henderson)移動接球時發生失誤,讓馬林魚追回1分,也讓接著上場的愛德華茲(Xavier Edwards)能夠打出高飛犧牲打,幫助球隊追到僅剩1分差距,而今日有開轟表現的貝爾再度建功,第1球就打出強勁平飛安打追平比數,金布瑞上演第6次砸鍋,並將比賽帶進延長。

