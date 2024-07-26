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巴黎奧運》還沒比賽就遇賊！澳洲金牌國手遭偷竊 車窗被打破

2024/07/26 12:32

澳洲BMX好手L.馬丁。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上屆東京奧運自由式小輪車（BMX）金牌金牌得主、澳洲好手L.馬丁（Logan Martin），本屆巴黎奧運要力拚衛冕，目前與代表隊在比利時布魯塞爾進行訓練。L.馬丁昨天在社群媒體IG上PO出影片，表示自己車隊的座車遭破窗偷竊，部分裝備和個人物品都被偷。

L.馬丁在IG上PO影片並表示，「我們的廂型車昨晚被人闖入了，幸運的是我的單車沒有在那，雖然我的自行車包在車內，還有一些東西，瘋狂之旅開始了。」

而現年30歲的L.馬丁也在附近的公園找到他們的一些物品，多虧有行李標籤。L.馬丁並發文寫道，「我們的廂型車被闖入了，幸運的是，我們大部分東西都在房間內，我們也設法找回很多東西。我丟了錢包、背包和一些東西，整體來說情況不算太糟。」

澳洲奧運代表團的團長美亞斯（Anna Meares）表示，確認L.馬丁最重要的自行車平安無事，「擁有這些運動器材，並且在距離比賽如此接近的時候可能會失去它，這會令人相當緊張，但他的自行車平安無事。」

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澳洲BMX好手L.馬丁。（資料照，路透）

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