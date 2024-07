MLB》「仰角這麼高還能飛出去...」大谷怪力彈又讓道奇教頭看傻

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第31轟,日、美通算第250轟出爐,幫助道奇以6比4擊敗巨人。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)很訝異大谷這一轟的仰角很高,卻還還飛出大牆。

大谷翔平在第8局面對巨人低肩側投T.羅傑斯(Tyler Rogers),他逮中一顆74.7英里的滑球,轟出右外野陽春彈,飛進右外野觀眾席。大谷這一轟的擊球初速為112.6英里,飛行距離為360英尺,仰角高達46度。

大谷翔平以31轟獨居國家聯盟全壘打王,但大聯盟全壘打王仍是洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)的35轟。

通常容易形成全壘打的仰角大約在30度,但大谷這一轟的仰角卻是46度,卻仍然飛出大牆。羅伯斯指出,當時看到大谷打出這球時,希望這球留在界內,「他把球打到(外野)觀眾席的第20排,請找出上一次是誰能以43度以上的仰角打到這麼遠,這種情況幾乎不會發生,通常這球只會飛260英尺。我再說一次,他從未停止讓人感到驚喜。」

