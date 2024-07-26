晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「仰角這麼高還能飛出去...」大谷怪力彈又讓道奇教頭看傻

2024/07/26 14:51

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第31轟，日、美通算第250轟出爐，幫助道奇以6比4擊敗巨人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）很訝異大谷這一轟的仰角很高，卻還還飛出大牆。

大谷翔平在第8局面對巨人低肩側投T.羅傑斯（Tyler Rogers），他逮中一顆74.7英里的滑球，轟出右外野陽春彈，飛進右外野觀眾席。大谷這一轟的擊球初速為112.6英里，飛行距離為360英尺，仰角高達46度。

大谷翔平以31轟獨居國家聯盟全壘打王，但大聯盟全壘打王仍是洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的35轟。

通常容易形成全壘打的仰角大約在30度，但大谷這一轟的仰角卻是46度，卻仍然飛出大牆。羅伯斯指出，當時看到大谷打出這球時，希望這球留在界內，「他把球打到（外野）觀眾席的第20排，請找出上一次是誰能以43度以上的仰角打到這麼遠，這種情況幾乎不會發生，通常這球只會飛260英尺。我再說一次，他從未停止讓人感到驚喜。」

大谷翔平。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。