MLB》「仰角這麼高還能飛出去...」大谷怪力彈又讓道奇教頭看傻

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第31轟，日、美通算第250轟出爐，幫助道奇以6比4擊敗巨人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）很訝異大谷這一轟的仰角很高，卻還還飛出大牆。

大谷翔平在第8局面對巨人低肩側投T.羅傑斯（Tyler Rogers），他逮中一顆74.7英里的滑球，轟出右外野陽春彈，飛進右外野觀眾席。大谷這一轟的擊球初速為112.6英里，飛行距離為360英尺，仰角高達46度。

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大谷翔平以31轟獨居國家聯盟全壘打王，但大聯盟全壘打王仍是洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的35轟。

通常容易形成全壘打的仰角大約在30度，但大谷這一轟的仰角卻是46度，卻仍然飛出大牆。羅伯斯指出，當時看到大谷打出這球時，希望這球留在界內，「他把球打到（外野）觀眾席的第20排，請找出上一次是誰能以43度以上的仰角打到這麼遠，這種情況幾乎不會發生，通常這球只會飛260英尺。我再說一次，他從未停止讓人感到驚喜。」

Shohei Ohtani makes it back-to-back blasts as the @Dodgers regain the lead! pic.twitter.com/qZtyPfBXHV — MLB （@MLB） July 25, 2024

大谷翔平。（法新社）

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