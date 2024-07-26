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昔日職棒安打王「花花」張正偉三峽開零食店 卓冠廷到場相挺好康逗相報

2024/07/26 12:26

昔日職棒安打王「花花」張正偉三峽開零食店，新北市議員卓冠廷到場相挺。（卓冠廷提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員卓冠廷今天在臉書PO文，提到昔日在台中市政府任職時，與職棒象隊安打好手「花花」張正偉結識，身為象迷，張正偉可是他心目中永遠的三壘安打王，適逢張正偉退役後發展生涯第二春，到三峽公有市場旁經營古早味零食店，卓冠廷今天到場為張正偉打氣加油。

卓冠廷說，張正偉離開棒球生涯後，與藝人太太鄭詩婷（婷婷）的事業第二春，店面就位在三峽公有市場旁，也是張正偉一路找了兩、三個月才終於確定的黃金店面。

幼杰食品今天開幕，相信有不少鄉親在前兩週的試營運都已經到現場捧場了，他也趁著這次機會，採買辦公室零食，過去也在中職、現任汐止崇義高中棒球隊總教練的陳致鵬也到現場相挺。

卓冠廷指出，店內最吸引他的就是一進入店面就可以看到的不少古早味零食，張正偉跟婷婷表示，他們餅乾都是自己製作、分裝，讓餅乾這些古早味餅乾可以用低廉的價格販售給鄉親。

他看見這麼多的美味零食，瞬間就把購物籃裝滿了，現場還有很多零食，糖果、餅乾、蜜餞、瓜子都有，鄉親們走過路過千萬不能錯過，「花花」強調，要來看他或婷婷的朋友，來店裡都找得到喔。

「花花」張正偉和太太鄭詩婷（婷婷）在三峽開零食店，卓冠廷到場相挺。（卓冠廷提供）

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