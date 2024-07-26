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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運游泳》中國禁藥風波讓選手不爽 澳洲名將重現「拒同台」的抵制畫面？

2024/07/26 12:49

中國泳將孫楊（中）在2019年世錦賽達成男子400公尺4連霸，澳洲泳將霍爾頓（左）拒上頒獎台。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國有23名參加東京奧運的游泳選手藥檢呈現陽性，但最終仍放行參賽，引起軒然大波，而尋求男子200公尺蛙式衛冕的澳洲泳將史塔伯蒂庫克（Zac Stubblety-Cook）也透露可能會有抗議行動，也讓外界勾起澳洲霍爾頓（Mack Horton）在2019年世錦賽頒獎台不爽中國孫楊而拒絕站上頒獎台的畫面。

在東奧開幕前，有23位中國游泳選手因曲美他嗪的檢測結果呈陽性，但世界反禁藥組織接受中國的說法，是因為在下榻飯店誤食遭污染的食物才涉入禁藥，因此沒有理由禁賽。

此事件爆出後讓各國泳將相當不悅，英國「蛙王」皮提（Adam Peaty）在巴黎奧運開幕前也大力呼籲應該有「公平競賽」環境，而美國「女飛魚」（雷德姬Katie Ledecky）則說重話，希望在希望大家能「乾淨」的比賽，盼每位參賽者都能遵守規則。

史塔伯蒂庫克這次在比賽也將碰到中國覃海洋，他希望能有一場公平對決，而他也不諱言可能會有抗議行動，他也提到IOC國際奧會針對奧林匹克憲章第 50 條對於運動員於奧運期間言論表達之建議，強調自己清楚各項準則，他強調：「我是個乾淨的運動員，我也試著要遵守這些規則，但我希望我的對手也是如此。」

中國過去就有人陷入禁藥風波，而在泳壇最令人印象深刻的抵制場面之一就是2019年世錦賽，孫楊在男子400公尺完成4連霸後，讓銀牌得主澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）不爽，賽後更拒上頒獎台。

澳洲泳將史塔伯蒂庫克。（資料照，法新社）

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