MLB》不是道奇！水手發動交易 換來光芒球星阿羅薩雷納

〔體育中心/綜合報導〕今年季中交易大限在即,根據ESPN知名記者帕桑(Jeff Passan)在社群媒體X上發文指出,水手今天與光芒傳出達成一筆交易,讓水手換來光芒球星阿羅薩雷納(Randy Arozarena)。

水手送出小聯盟外野手A.史密斯(Aidan Smith)、右投B.霍普金斯(Brody Hopkins),以及一名日後指名的選手,換來去年入選明星賽的阿羅薩雷納。

現年29歲的阿羅薩雷納本季出賽100場,交出15轟、37分打點,打擊率2成11、整體攻擊指數(OPS)為0.712都是生涯新低,吞下101次三振。

阿羅薩雷納是2021年美聯新人王,上季交出23轟、83轟、打擊率2成54的成績,生涯首次入選明星賽。阿羅薩雷納也是2023年經典賽墨西哥隊國手。先前傳出道奇等球隊對阿羅薩雷納有興趣,但阿羅薩雷納最後被光芒交易至水手。

水手隊目前戰績53勝51敗暫居美國聯盟西區第二,距離美西龍頭的太空人有1場勝差,本季有望力拚季後賽戰場。

