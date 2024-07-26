MLB》不是道奇！水手發動交易 換來光芒球星阿羅薩雷納

光芒球星阿羅薩雷納被交易至水手。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年季中交易大限在即，根據ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）在社群媒體X上發文指出，水手今天與光芒傳出達成一筆交易，讓水手換來光芒球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。

水手送出小聯盟外野手A.史密斯（Aidan Smith）、右投B.霍普金斯（Brody Hopkins），以及一名日後指名的選手，換來去年入選明星賽的阿羅薩雷納。

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現年29歲的阿羅薩雷納本季出賽100場，交出15轟、37分打點，打擊率2成11、整體攻擊指數（OPS）為0.712都是生涯新低，吞下101次三振。

阿羅薩雷納是2021年美聯新人王，上季交出23轟、83轟、打擊率2成54的成績，生涯首次入選明星賽。阿羅薩雷納也是2023年經典賽墨西哥隊國手。先前傳出道奇等球隊對阿羅薩雷納有興趣，但阿羅薩雷納最後被光芒交易至水手。

水手隊目前戰績53勝51敗暫居美國聯盟西區第二，距離美西龍頭的太空人有1場勝差，本季有望力拚季後賽戰場。

Full trade, per ESPN sources:



Seattle Mariners receive: outfielder Randy Arozarena



Tampa Bay Rays receive: outfielder Aidan Smith, right-hander Brody Hopkins and a player to be named last. — Jeff Passan （@JeffPassan） July 26, 2024

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