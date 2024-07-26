晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》飆速159KM！台灣火球男林振瑋6局僅被敲1安好投 勇奪本季第6勝

2024/07/26 14:06

林振瑋。（資料照，取自Palm Beach Cardinals推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀小聯盟1A、以火球聞名的台灣好手林振瑋，今日面對大都會1A先發出賽，主投6局僅被敲出1支安打，最快球速飆到98.8英里（約159公里），帶領球隊以5：1收下勝利，自己也拿下個人本季第6勝。

林振瑋在前5局威風八面，僅在2局上半面對首名打者赫南德茲（Ronald Hernandez）時投出觸身球保送，剩下4局皆送出3上3下，其中在4局下半面對第3名打者Boston Baro，投出98.8英里的火球為本場個人最快球速。

比賽來到6局下半1人出局時，林振瑋投出紅中速球被打者Willy Fanas逮中形成三壘安打，也將他本場0安打的局數停在了5.1局，面對今天首度的得點圈有人危機，下一棒的莫斯克拉（Diego Mosquera）面對林振瑋的滑球打向二壘，結果二壘手發生失誤，讓三壘上的跑者回到本壘得分，所幸在失分過後穩住陣腳，連續抓下兩名打者結束這個半局，也成功完成了今日的投球任務。

林振瑋本場主投6局，80顆用球數中有56顆好球，僅被敲出1支安打失掉1分，並送出多達9次的三振且沒有四壞球保送，擺脫前場出賽4局就狂掉6分的陰霾，本季防禦率來到3.51，每局被上壘率為1.10。

其他旅美好手部分，在響尾蛇高階1A的捕手林家正，今日面對藍鳥的比賽3個打數敲出1支安打，並選到1次的四壞球保送，在高階1A的打擊率上升至.200，整體進攻指數OPS為.473；而在巨人新人聯盟進行復健賽的鄧愷威，今天與小熊的交手也有中繼出賽，2局的投球沒被擊出安打，並送出2K與1次的四壞球保送，無失分的表現也是他今年在多個層級的出賽中，首度繳出0失分的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。