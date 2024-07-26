MiLB》飆速159KM！台灣火球男林振瑋6局僅被敲1安好投 勇奪本季第6勝

林振瑋。（資料照，取自Palm Beach Cardinals推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀小聯盟1A、以火球聞名的台灣好手林振瑋，今日面對大都會1A先發出賽，主投6局僅被敲出1支安打，最快球速飆到98.8英里（約159公里），帶領球隊以5：1收下勝利，自己也拿下個人本季第6勝。

林振瑋在前5局威風八面，僅在2局上半面對首名打者赫南德茲（Ronald Hernandez）時投出觸身球保送，剩下4局皆送出3上3下，其中在4局下半面對第3名打者Boston Baro，投出98.8英里的火球為本場個人最快球速。

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比賽來到6局下半1人出局時，林振瑋投出紅中速球被打者Willy Fanas逮中形成三壘安打，也將他本場0安打的局數停在了5.1局，面對今天首度的得點圈有人危機，下一棒的莫斯克拉（Diego Mosquera）面對林振瑋的滑球打向二壘，結果二壘手發生失誤，讓三壘上的跑者回到本壘得分，所幸在失分過後穩住陣腳，連續抓下兩名打者結束這個半局，也成功完成了今日的投球任務。

林振瑋本場主投6局，80顆用球數中有56顆好球，僅被敲出1支安打失掉1分，並送出多達9次的三振且沒有四壞球保送，擺脫前場出賽4局就狂掉6分的陰霾，本季防禦率來到3.51，每局被上壘率為1.10。

其他旅美好手部分，在響尾蛇高階1A的捕手林家正，今日面對藍鳥的比賽3個打數敲出1支安打，並選到1次的四壞球保送，在高階1A的打擊率上升至.200，整體進攻指數OPS為.473；而在巨人新人聯盟進行復健賽的鄧愷威，今天與小熊的交手也有中繼出賽，2局的投球沒被擊出安打，並送出2K與1次的四壞球保送，無失分的表現也是他今年在多個層級的出賽中，首度繳出0失分的成績。

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