TAT籃球》「魔獸」、卡森斯和庫克合體了！ 希望將比賽帶到全世界

左起卡森斯、庫克、霍華德今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024 TAT亞洲巡迴賽台北站將於7月27日至8月1日在台北和平籃球館登場，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）今天舉行抵台記者會，3人對於能夠穿上台灣野馬隊球衣聯手都感到相當興奮，迫不及待要在台灣球迷面前呈現最精采賽事。

2024 TAT亞洲巡迴賽台北站聚集台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶巖勇士與菲律賓波拉火箭6支球隊與會，其中霍華德、卡森斯與庫克共同領軍的台北野馬隊賽程都安排在每天晚間7點，26日首日對上菲律賓波拉火箭，也將是霍華德暌違近2年再度重返台灣打球。

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「我很高興再回到台灣，很開心見到大家！」霍華德這次不僅以球員身分來台，同時還是球隊老闆與聯盟股東，他也持續推廣TAT與野馬隊，「我們希望能將TAT推廣至全世界，讓更多人看見這項比賽，我的第一站就來到對我意義非凡的台北，我已經迫不及待要跟球迷們在球場相見了。」

卡森斯也對台灣不陌生，但能跟霍華德及庫克聯手，他也相當興奮地說：「希望球迷都能進場為我們加油，我們會盡力呈現出最精采比賽。」庫克則在兩位老大哥的帶領下，準備好探索且發現台灣的美好，他表示：「聽說台灣有很多美食，球迷也相當熱情，我很期待在台灣度過這美好的幾天。」

左起卡森斯、霍華德、庫克今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

左起卡森斯、霍華德、庫克今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

左起卡森斯、庫克、霍華德今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

左起卡森斯、庫克、霍華德今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

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