晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TAT籃球》「魔獸」、卡森斯和庫克合體了！ 希望將比賽帶到全世界

2024/07/26 14:45

左起卡森斯、庫克、霍華德今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024 TAT亞洲巡迴賽台北站將於7月27日至8月1日在台北和平籃球館登場，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）今天舉行抵台記者會，3人對於能夠穿上台灣野馬隊球衣聯手都感到相當興奮，迫不及待要在台灣球迷面前呈現最精采賽事。

2024 TAT亞洲巡迴賽台北站聚集台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶巖勇士與菲律賓波拉火箭6支球隊與會，其中霍華德、卡森斯與庫克共同領軍的台北野馬隊賽程都安排在每天晚間7點，26日首日對上菲律賓波拉火箭，也將是霍華德暌違近2年再度重返台灣打球。

「我很高興再回到台灣，很開心見到大家！」霍華德這次不僅以球員身分來台，同時還是球隊老闆與聯盟股東，他也持續推廣TAT與野馬隊，「我們希望能將TAT推廣至全世界，讓更多人看見這項比賽，我的第一站就來到對我意義非凡的台北，我已經迫不及待要跟球迷們在球場相見了。」

卡森斯也對台灣不陌生，但能跟霍華德及庫克聯手，他也相當興奮地說：「希望球迷都能進場為我們加油，我們會盡力呈現出最精采比賽。」庫克則在兩位老大哥的帶領下，準備好探索且發現台灣的美好，他表示：「聽說台灣有很多美食，球迷也相當熱情，我很期待在台灣度過這美好的幾天。」

左起卡森斯、霍華德、庫克今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

左起卡森斯、霍華德、庫克今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

左起卡森斯、庫克、霍華德今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

左起卡森斯、庫克、霍華德今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。