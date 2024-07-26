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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》坐接駁車像洗三溫暖、有選手暈倒 南韓泳將嘆交通問題困擾

2024/07/26 15:06

巴黎奧運為強調環保、永續，選手村不裝設冷氣，就連接駁車有時也不開空調。（資料照，歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運尚未開幕，接駁車已成選手最大惡夢，台灣代表隊如羽球、射箭都遇過接駁車誤點的問題，南韓游泳隊則提到，接駁車上沒有冷氣、不能開窗，就像洗三溫暖。

巴黎奧運為強調環保、永續，選手村不裝設冷氣，就連接駁車有時也不開空調，南韓泳將金禹旻昨在訓練結束受訪就表示，接駁車不僅不開冷氣、也不能開窗戶，搭車過程令人不適，「我下水前就已經精疲力盡了，還聽說有其他國家的選手在接駁車上暈倒。」這位在杭州亞運奪得3金的好手，27日將在男子400公尺自由式項目出賽。

今年在杜哈世錦賽勇奪200公尺自由式金牌的黃宣優也說，由於接駁車沒有空調又擁擠，就像在洗三溫暖，車內氣溫比外面還高，「從選手村到場館車程需要40至50分鐘，今天搭了1個半小時，很辛苦，可能是因為恐怖攻擊的疑慮，為了安全，連窗戶都貼上膠帶無法打開。」

黃宣優提到，從23日開始往返選手村與拉德芳斯體育館訓練，每天幾乎都會遇到接駁車的問題，在每天都要花3小時在交通的情況下，真的很難維持狀態，「如果連比賽當天都這樣的話就很麻煩，必須找到解決方案。」

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