巴黎前線》台灣出席開幕式名單+1 多了李洋、謝淑薇改成曹家宜

李洋。（資料照，Badminton Photo提供）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕巴黎奧運開幕典禮明天凌晨1點半登場，台灣代表團將搭乘第74艘船出發，原本參與開幕式人數為39人，今天新增羽球「黃金男雙」李洋，但網球一姐謝淑薇將不會出席，改由曹家宜參與開幕式。

巴黎奧運開幕式今年將在塞納河登場，選手搭船進場，從奧斯特利茨橋出發、耶拿橋下船，台灣代表團預計在巴黎時間晚間8點25分登船，下船時間則是晚間9點55分，將與塔吉克、坦尚尼亞、查德搭乘同一艘船遊河，預計乘坐第74艘船出發。

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名單方面也出現異動，原本不在名單上的李洋也會出席，另外謝淑薇將不參與，改由搭檔曹家宜出席開幕典禮。

代表隊出席名單如下：

游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練

拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練

桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練

田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練

擊劍：陳弈通、王三財教練

體操：丁華恬、蔡恆政教練

輕艇：張筑涵、吳少璿

羽球：戴資穎（女掌旗）、 李洋 、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練

網球： 曹家宜 、謝政瀛教練

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