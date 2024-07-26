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中職》斥資近600萬升級音響設備 味全龍9月再「攻蛋」

2024/07/26 15:54

味全龍9月再「攻蛋」演唱卡司。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍九月份將於大巨蛋進行主場四連戰，同時舉辦兩檔大型主題活動，分別為9月14日至15日「變形金剛－龍巢之戰」聯名主題日，以及9月16日至17日首度與新光人壽合作的「新光之SING」狂歡節。

延續日前大巨蛋明星賽掀起的棒球熱潮，龍隊於今日公布將在這兩檔主題活動賽後，邀請共七組歌手嘉賓帶來一連四天的精彩演唱。

「變形金剛－龍巢之戰」首場演唱嘉賓，將於9月14日由新一代天團「告五人」揭開序幕，9月15日則有原民歌手「温嵐」及金曲樂團「宇宙人」接力演唱，9月16日雖為平日場次，球團仍力邀金曲歌后「徐佳瑩」與台語歌王「王識賢」登場助陣，歡迎球迷體驗熱血球賽與「新光之sing狂歡節」的精彩節目。

最後，9月17日中秋節當日，更將由「黃小琥」與流行樂團「理想混蛋」以跨越世代的音樂魅力，為四天主題活動帶來圓滿壓軸演出。

此外，針對這四場大巨蛋主場賽事，味全龍球團也斥資近600萬元，自行提升音響、燈光、雷射及啦啦隊應援舞台等硬體規格，其中包含全面升級一、二樓看台區音響，並於賽後演唱增設場中陣列喇叭，力求打造大巨蛋最佳音場效果，為現場球迷粉絲提供更頂的賽事應援與聲光體驗。更多主題活動與入場贈品相關資訊，將於官方粉絲專頁陸續公布敬請期待。

「變形金剛－龍巢之戰」與「新光之SING」狂歡節9月14日至17日門票，已於味全龍售票網全面開賣，平日全票票價500至880元，假日則為500至1280元，如符合半票資格最低只要400元，即可體驗大巨蛋職棒賽事與歌手演唱的雙重享受。

味全龍9月再「攻蛋」演唱卡司。（味全龍提供）

味全龍9月再「攻蛋」演唱卡司。（味全龍提供）

味全龍9月再「攻蛋」演唱卡司。（味全龍提供）

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