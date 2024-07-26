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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》有信心美國男籃挑戰5連霸 魔獸：球迷可先來看我比賽！

2024/07/26 16:16

左起卡森斯、庫克、霍華德今合體舉行TAT亞洲巡迴賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TAT亞洲巡迴賽台北站明天開始至8月1日開戰，而比賽期間也適逢巴黎奧運，身為2008年奪金成員的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也對美國男籃挑戰5連霸有信心，但他呼籲球迷可以先到現場看他比賽，再回家看奧運的轉播。

美國男籃今年陣容星光熠熠，在熱身賽雖遇到波折仍繳出5戰全勝佳績，霍華德今出席TAT巡迴賽賽前記者會也豪氣表示：「我相信美國隊會拿冠軍！」他認為，雖然德國、塞爾維亞、法國都是爭金熱門，南蘇丹表現也讓外界驚訝，但美國實力堅強，挑戰連霸沒問題。

TAT亞洲巡迴賽在週六於和平籃球館開打，霍華德也宣告自己5場都會打，他認為，能跟「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、庫克（Quinn Cook）一起聯手是很難得的機會，「我們現在都在台灣，希望大家先來現場看我們的比賽，再回去看奧運的轉播或是重播。」

卡森斯也是美國男籃在2016年里約奪冠的成員之一，他認為，奧運集結全世界最有才華的球員一起對抗，「我相信會有很多精彩的對決，會給美國隊挑戰，但美國仍是最有機會拿下冠軍的球隊。」

霍華德參加TAT亞洲巡迴賽記者會。（記者吳孟儒攝）

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