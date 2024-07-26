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TPBL》海神補強禁區戰力 找來在土耳其場均轟20.1分的摩爾斯

2024/07/26 16:20

摩爾斯正式加盟。（高雄全家海神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL高雄海神今天宣布擁有美國與義大利國籍的長人摩爾斯（Anthony Morse）正式加盟，而過去他也曾效力南韓KBL聯賽，因此對亞洲聯賽並不陌生。

30 歲的摩爾斯身高 206 公分，主打禁區位置，優異的爆發力與內線單打實力兼具，他征戰匈牙利、德國、義大利一級聯賽以及土耳其二級聯賽與南韓 KBL 等多國聯賽。

摩爾斯 2022-23 球季曾以以色列職業隊身份出戰兩場 NBA 熱身賽，並有單場20 分的表現，該季他披首爾三星雷霆隊戰袍場均 13.3 分、10.9 籃板。2023-24 賽季摩爾斯先後征戰土耳其聯賽（TBL）及南韓籃球聯賽（KBL），在土耳其平均 20.1 分、7.7 籃板，是聯盟最佳洋將之一。

近兩季曾效力首爾三星雷霆隊及大邱石油公社飛馬隊，摩爾斯對亞洲籃球記憶猶新，「競爭強度高，且擁有很棒的球迷。我也看過幾場海神隊的比賽，相信這會是個很特別的賽季，我們能夠攜手角逐冠軍。」

目前摩爾斯與家人待在義大利訓練，他說：「今年目標肯定是贏得總冠軍，以各種方式、竭盡所能幫助球隊達成贏球目的是我最重視的。」

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