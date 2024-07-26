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帕拉地板滾球世界盃今起新莊開打 10國世界精英齊聚較勁

2024/07/26 16:38

帕運重要積分賽的「帕拉地板滾球世界盃」自今（26）日起至31日在新北市新莊體育館登場，市長侯友宜與161位選手及隊職員等出席開幕儀式。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕2024年巴黎帕運在8月28日至9月8日舉行，作為帕運重要積分賽的「帕拉地板滾球世界盃」自今（26）日起至31日在新北市新莊體育館登場，市長侯友宜出席開幕儀式，致詞歡迎各國好手齊聚一堂競技，新北市很光榮能舉辦這項重要賽事，他也希望選手、家屬、教練多交好朋友，比賽之餘也可享受新北的山海美景、台灣美食，對台灣有更多了解。

侯友宜、中華帕拉林匹克總會長穆閩珠、國際地板滾球總會理事Wai Ki Lau等人出席開幕式。穆閩珠表示，經過疫情、颱風等挑戰，感謝上天使賽事順利開辦，感謝教育部體育署、新北市府支持舉辦這場比賽，本屆有10個國家、161位身障地板滾球菁英選手及隊職員參賽，其中包含22位世界排名前10名的國際選手，競技水準高。

體育局表示，這次參賽的BC2泰國選手Vongsa Watcharaphon，目前世界排名第1，且曾經在2012、2016及2020帕運奪得4面金牌；BC3澳洲選手Leeson Jamieson年僅21歲，已在2022世界錦標賽上獲得金牌和銀牌，新北市派出2022杭州亞帕運個人第八名的地板滾球好手劉佳昇應戰，與中華代表隊成員蔡憶婷、陳龍愛、林哲揚、陳怡臻、陳姿妏、簡宗賢、林鈺翔、邱思旻及陳義傑共10位選手與各國好手較勁。

體育局介紹，地板滾球是帕運的比賽項目之一，雖然使用極少的肢體動作，卻需要運用策略和技巧，是針對重度動作控制困難的身心障礙者所設計的競賽活動，主要參加對象為腦性麻痺、肌肉萎縮、脊髓損傷、罕見疾病等；這項活動在台灣推動已有20年之久，近年來也推廣至年長者、兒童和視障等不同族群，成為一項全民休閒運動。

帕運重要積分賽的「帕拉地板滾球世界盃」自今（26）日起至31日在新北市新莊體育館登場，市長侯友宜與161位選手及隊職員等出席開幕儀式。（記者黃子暘攝）

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