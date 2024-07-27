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楊勇緯打頭陣力拚團隊奧運首面獎牌 今日賽事預告與轉播

2024/07/27 06:57

楊勇緯。（記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日奧運開幕第一天有多名台將出賽，柔道好手楊勇緯將率先於男子60公斤級出戰，羽球混雙葉宏蔚/李佳馨及衛冕男雙李洋/王齊麟都即將於本屆奧運預賽首次登板，東京奧運拳擊銅牌黃筱雯及和另名拳擊健將吳詩儀將於32強出戰，桌球方面，林昀儒/陳思羽將在混雙16強出場，記得持續鎖定轉播幫台灣選手加油。

大聯盟本日兩場賽事轉播，洋基、紅襪上演世仇對決，各推出貝洛（Brayan Bello）與柯提斯（Nestor Cortes）擔綱先發，海盜響尾蛇開啟系列賽三連戰首場比賽，主隊要力拼近期3連勝。

中職今日三場比賽轉播，富邦悍將繼續於大巨蛋面對台鋼雄鷹，台南賽事，主隊統一推出三冠王勝騎士對決味全鋼龍，中信作客樂天桃猿，推出艾仕特對決日籍投手鈴木駿輔。

MLB

07:00 洋基@紅襪 緯來體育、愛爾達體育3台、DAZN 1、東森洋片台

09:30 海盜@響尾蛇 華視

中職

17:05 中信兄弟@樂天桃猿 DAZN2

17:05 台鋼雄鷹@富邦悍將 愛爾達體育3台、MOMOTV

17:05 味全龍@統一獅 博斯運動一台

巴黎奧運台灣隊賽程

16:00 柔道 女48公斤級 林真豪/男60公斤級 楊勇緯 預賽 愛爾達體育2台、華視

19:50 羽球混雙 葉宏蔚/李佳馨 預賽 愛爾達體育1台

21:25 拳擊 女54公斤級 黃筱雯 32強 愛爾達體育3台

21:55 輕艇激流 張筑涵 女子K-1 預賽

22:30 桌球混雙 林昀儒/陳思羽 16強 愛爾達體育1台

22:45 拳擊 吳詩儀 女60公斤級 32強

01:25 羽球男雙 李洋/王齊麟 預賽 愛爾達體育1台

01:55 競技體操 唐嘉鴻 男子個人全能資格賽 愛爾達體育2台

巴黎奧運賽程

14:50 排球（男） 日本VS德國 預賽 愛爾達體育1台

18:00 女子雙人3公尺跳板 決賽 愛爾達體育1台

23:05 籃球（男） 法國VS巴西 愛爾達體育4台

日職

12:00 軟銀@歐力士 DAZN 2

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