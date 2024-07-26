TAT籃球》霍華德、卡森斯關心台灣災情 盼透過籃球傳達正能量

左起前NBA球星卡森斯、庫克、霍華德參加TAT亞洲巡迴賽記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕強颱凱米襲台釀災情，近日抵台的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）也都心繫台灣的狀況，希望大家都要保持安全，也希望透過籃球傳達正能量。

幫助雲豹奪下Ｔ1冠軍的卡森斯日前抵台，他表示，有看到颱風重創台灣帶來損失，希望可以透過籃球傳達正能量，讓球迷暫時忘卻災害帶來的可怕。

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霍華德因為颱風影響航班，今早才抵達桃園機場，他也很關心台灣的狀況，希望大家都能保持平安，自己會在籃球場上的最好表現為大家帶來樂趣，但也不忘提醒球迷在來球場的路上要注意安全。

從2022年加盟雲豹後，霍華德一直就很關注台灣，這次相隔超過1年再度訪台，他也相當開心，因為跟台灣球迷有很多美好回憶，「希望更多人可以有機會現場看到我們打球，我們也會確保到場的球迷有最好的體驗，這可能是很多人這輩子比較少體驗到的。」不過他開玩笑說自己老了，可能不太能灌籃了 。

TAT亞洲巡迴賽將在明天起至8月1日於和平籃球館舉行，霍華德、卡森斯、庫克將聯手代表台灣野馬出賽，與東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士與菲律賓波拉火箭角逐台北站冠軍。

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