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MLB》去年國聯冠軍響尾蛇強化牛棚！ 換來馬林魚好手普克

2024/07/26 17:44

普克轉戰響尾蛇。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年挺進世界大賽的響尾蛇在交易大限前補強牛棚好手，透過與馬林魚的交易換來左投普克（A.J. Puk）加強後防深度。

響尾蛇送出陣中農場第14號內野手桑托斯（Deyvison De Los Santos）以及第30號外野手平塔爾（Andrew Pintar），向馬林魚拿到普克，並為了騰出40人名單空間，把左投Joe Jacques給DFA。

普克在運動家農場時期多次入選百大新秀排行榜，在2023年他被運動家交易給馬林魚，換取另一位前百大新秀布雷戴（JJ Bleday），同年普克投出生涯年，後援出賽58場拿下7勝5敗15次救援成功，56.2局送出78K，fWAR0.9是生涯新高。

本季馬林魚原本打算將普克轉往先發但實驗失敗，4場先發出賽拿下0勝4敗，防禦率高達9.22，不過在轉往牛棚後普克再度重拾宰制力，28場比賽防禦率僅2.08。而且普克還不是只能用一季的租借球員，到2026年後才會成為自由球員。

不過響尾蛇拿到這位優質左投的代價也不低，21歲的桑托斯本季在小聯盟展現不俗的打擊火力，3A共49場出賽敲出14轟，攻擊指數0.926，本季在2A與3A合計87場出賽敲出28轟，OPS1.011。23歲的平塔爾今年在高階1A共57場出賽打出0.919的OPS，並被升到2A。

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