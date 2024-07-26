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中職》兄弟新洋投改名為「象騎士」 本人解釋原因！

2024/07/26 18:17

兄弟新洋投象騎士。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕中信兄弟16日簽下有美日韓職資歷的Angel Sanchez，原譯名取為「安吉斯」，但跟本人討論過後決定改為「象騎士」，他今天隨隊到桃園球場，也在總教練平野惠一面前首度牛棚練投。

象騎士直言，「安吉斯」這名字聽起來很好聽，但沒有那麼厲害的感覺，「象騎士」這名字聽起來競爭力比較強，「希望名字不是發音漂亮而已，『騎士』聽起來就很強。」

兄弟新洋投象騎士。（中信兄弟提供）

統一獅在2023年找來Mario Sanchez時命名為「勝騎士」，令人記憶猶新，如今中信兄弟也有多了一名「象騎士」，未來獅象傳統一戰有機會上演「騎士對決」。

34歲的象騎士，是多明尼加籍的右投手，身高185公分，體重88公斤，最快球速曾飆出158公里的速球，在2010年投入美國職棒（MLB）道奇隊小聯盟體系，並於2011年至2014年間先後效力於道奇、馬林魚、光芒、白襪和海盜隊的小聯盟體系，直到2017年於海盜隊迎來大聯盟生涯初登板。

2018年至2019年間，象騎士則輾轉前往韓國職棒（KBO）發展，在效力於SK飛龍隊期間表現優異，也深受日本職棒（NPB）的關注，安吉氏也在2020年至2021年間轉戰日職效力讀賣巨人隊，兩年間留下13勝10敗，防禦率3.68的成績。

兄弟新洋投象騎士。（中信兄弟提供）

兄弟新洋投象騎士。（中信兄弟提供）

兄弟新洋投象騎士。（中信兄弟提供）

兄弟新洋投象騎士。（中信兄弟提供）

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