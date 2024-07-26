新竹縣第2運動場足球場 砸6333萬改善草皮、燈具

新竹縣第二運動場足球場將是明年雙北世界壯年運動會的足球賽場地，縣府考量球場老舊已取得中央補助，近期將發包整修。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第2運動場足球場曾多次舉辦全國性和國際比賽，也將是2025雙北世界壯年運動會的足球賽場地，縣府考量球場老舊，存在運動安全隱憂，經教育部體育署核定6333萬3334元整修人工草皮並改善燈具，目前正辦理發包，預計9月開工，明年3月底完工驗收。

縣府教育局表示，新竹縣第2運動場原規劃為縣內體育場田徑場賽事的副場地，2017台北世界大學運動會被指定為足球比賽場地，把400公尺田徑場中央的天然草皮更換為人工草皮足球場，並設置320顆複金屬燈，專管專用。

請繼續往下閱讀...

世大運結束後，亞足聯U19錦標賽外圍賽、台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭足球聯賽、中等學校足球聯賽、全國少年盃足球錦標賽等大型賽事，以及多項國家級計畫訓練，都先後在這裡舉辦過。新竹縣內的學校足球社團和民間足球俱樂部近年來也蓬勃發展，足球場租借使用頻繁。

但因這片足球場地經過多年風吹日曬雨淋，草皮出現斷裂破損、顆粒不均的情況，跑道邊緣也有高低差，而原本裝設的金屬燈只剩少數可正常開啟，大部分已損壞或零件故障，照明度不足、有眩光問題，威脅足球訓練的選手及跑步運動民眾的安全，加上配合2025世壯運，足球場改善刻不容緩。

今年6月縣府獲體育署核定6333多萬做改善，其中3800萬來自教育部，施工內容包括鋪設排水減震層、鋪設FIFA（國際足球總會）認證人工草皮、新設LED多模組照明燈具組以及智慧型調光控制系統等，希望給選手有更完善的賽場可以使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法