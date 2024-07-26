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奧運》巴黎是否奪金難撼傳奇地位 外媒引用戴資穎「不完美」金句

2024/07/26 19:02

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年是台灣「戴博士」戴資穎羽球職業生涯的最後一舞，終極目標是奪下生涯首面奧運羽球女單金牌。外媒撰文引用小戴金句，即便最終沒有在巴黎奧運奪金，依舊不會撼動她在羽壇的傳奇地位。

戴資穎生涯從未在世錦賽和奧運拿下金牌，僅在2018年奪下雅加達亞運女單金牌。小戴去年在生涯最後一屆世錦賽無緣奪金，生涯共累積1銀1銅的成績。小戴距離奧運金牌最近的一次就是2021年的東京奧運，可惜當時在決賽不敵中國陳雨菲屈居銀牌，仍是寫下台灣女單最佳成績。

戴資穎之前已經明確表示，預計打完今年賽季就退休，因此本季巡迴賽成為告別之旅，每站都是最終站，小戴生涯最後一舞的最終目標是巴黎奧運金牌。戴資穎日前接受《BWF》專訪時表示，自己的身體和訓練狀況沒有到很好，奪金不是不可能，但有一定的難度在，但自己會盡全力去拚。

香港媒體《香港01》撰文指出，戴資穎球風瀟灑，擁有絢爛的假動作，今年是第4度登上五環殿堂，亦是最後一舞，戴資穎將擔任台灣隊的掌旗官，同時也冀望在花都為羽球生涯畫上完美句號，內文也引用小戴金句，「不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。」就算戴資穎的奧運最後一舞奪金失敗，都不會動搖她在羽壇的傳奇地位。

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