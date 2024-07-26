桃園市運會開幕 2715名選手同場競技

為期四天的桃園市運會，由市長張善政主持開幕儀式。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為期4天的桃園市運動會今舉行開幕典禮，今年市運會共有2715名選手參賽，分於市立田徑場、游泳池舉行，今年田徑競賽設有國小、國中、社會及壯年男、女共8個組別；游泳競賽則設有國小、國中及社會男、女共6個組別，由桃園市各行政區組隊參賽，優秀選手最高可獲3000元獎勵。

體育局長許彥輝表示，今年田徑競賽有8個組別、游泳競賽有6個組別，各競賽個人項目前六名優秀選手，將獲得1000元至3000元不等的獎勵金；參加接力項目獲得前六名者，每人將會有500元至1500元不等的獎勵金。

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許彥輝也提到，「2024 巴黎奧運」今日起至8月11日在法國舉辦，桃園市在田徑、羽球、射擊、射箭、桌球及高爾夫等6個競賽種類共有9位選手參賽，市府特別規劃於27、28日在桃園藝文廣場舉辦直播派對，並安排系列的表演及體驗活動，邀請大家一同為中華隊應援。

市長張善政主持開幕儀式時也提到，2024巴黎奧運將於今晚開幕，其中有9位參加巴黎奧運的桃園選手，都非常優秀；也鼓勵市運會選手們不輕言放棄、尋求最佳表現，有機會也能在國際舞台上為桃園爭光，代表台灣取得更多榮耀。

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