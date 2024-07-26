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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》集結18位選手拍攝  台灣大哥大獨家版《Never Give Up》MV曝光

2024/07/26 18:23

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運將於台灣時間7月27日凌晨1點30分正式開幕，台灣大哥大不僅為2024巴黎奧運代表團合作夥伴，亦是史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，共計12位台灣大哥大運動家族選手，代表國家隊再度登上世界體壇殿堂。

台灣大哥大將出品的《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV授權予中華奧林匹克委員會（中華奧會）作為2024巴黎奧運台灣隊官方應援曲，選手們永不放棄的熱血精神感動全民、佳評如潮，在奧會官方YouTube頻道，觀看次數直逼50萬。

台灣大哥大今更加碼推出以台灣大哥大18位運動家族選手為主的《Never Give Up》MV版本，邀請民眾為即將上場挑戰自己、能所不能的奧運選手們應援，即日起在台灣大哥大YouTube頻道與MyVideo熱播。7月26日，誠摯邀請大家將《Never Give Up》歌曲分享在自己社群平台上，無論是透過貼文還是限時動態，讓我們匯聚最有力的應援之聲，力挺選手一起迎接開幕進場。

同時，台灣大哥大也推出一系列應援活動，包含「Never Give Up舞蹈濾鏡挑戰」、「Never Give Up組隊舞力應援」、「MySports 橫跨9819公里挑戰活動」、「MyMoji台灣大運動家族奧運應援貼圖」，參加活動即有機會獲得將於九月份推出的最新iPhone，還有AirPods Pro第2代、價值萬元的mo幣，和全民熱烈響應世界級賽事，讓台灣健兒帶著全台滿滿的喝采，取得最高榮耀！

《Never Give Up》由勇敢追夢7.0計畫扶植的新銳創作者李洹宇（小忍），一手包辦詞曲創作與MV拍攝，台灣大哥大特別請李洹宇（小忍）導演為台灣大哥大運動家族選手推出獨家版《Never Give Up》，由金曲原民歌王葛西瓦，以及台灣大哥大運動家族成員郭婞淳、楊勇緯、李旻、林昀儒、徐薇淩、黃筱雯、詹詠然、詹皓晴等8位選手演唱，MV更集結18位台灣大哥大運動家族選手共同拍攝，獻給體育選手光輝背後的淚水與汗水，以及永不放棄、誓言奪牌的精神。

近日台灣大哥大在社群平台上陸續曝光選手訓練和演唱的短影片，為巴黎奧運開幕熱血倒數。擔任《Never Give Up》監製的台灣大哥大永續品牌副總劉麗惠表示，看到每天都有許多網友留言力挺支持的選手，很開心歌曲能凝聚眾人之力，讓大家看見選手們的拼勁與努力。台灣大哥大希望藉由這首歌曲，傳達＂Open Possible能所不能＂的精神，激勵更多人勇敢追夢，挑戰自我。

李洹宇（小忍）導演表示，非常開心全民看了《Never Give Up》的MV，都能感受到熱血彭湃，齊心為國家隊加油，這對選手們來說絕對是莫大的鼓舞！在台灣大哥大的支持下，又推出台灣大哥大運動家族選手獨家版《Never Give Up》MV版本，邀請台灣民眾一起為選手們喝采，為台灣體壇再創佳績、勇敢追夢，榮耀將為他們存在！

本次取得出戰2024巴黎奧運之台灣大哥大運動家族選手共計12位，巴黎時間7月26日開幕典禮，由首度參賽的霹靂舞好手孫振擔任掌旗官之一，孫振表示「好難的任務，希望把旗子揮好！」緊接著由第二次參戰奧運「柔道男神」楊勇緯、桌球好手「小林同學」林昀儒、「桌球一姊」鄭怡靜、「網球女雙」詹皓晴與詹詠然、「拳擊甜心」黃筱雯打頭陣出賽，期望率先巴黎奧運拿下優秀佳績；「體操精靈」丁華恬與「拳擊女王」陳念琴則將於7月28連番上場；緊接著「台灣拳后」林郁婷也將於7月30日站上賽場；「高球女將」徐薇淩則於8月7日再度站上奧運果嶺，揮出漂亮的第一桿；四度代表台灣出賽的「舉重女神」郭婞淳，本次將挑戰舉重隊史第5金，將於8月8日力拚金牌二連霸；首次被列入奧運項目的霹靂舞則壓軸登場， B-Boy孫振也於8月10日站上舞台，展現霹靂舞的魅力，更成為首位在最高體育殿堂發光發熱的台灣B-Boy。

台灣大哥大舉辦的「Never Give Up接唱挑戰」，至今在Instagram累計超過60萬次瀏覽，大家對與歌王葛西瓦使用「混搭」功能對唱官方應援曲躍躍欲試，不僅歌曲廣獲網友好評，更有實力唱將卓義峯、旅美高球女將李旻參加接唱，許多民眾也秀出自己的歌聲，還有民眾自行創作族語Rap、小朋友穿著族服和歌王葛西瓦合唱，熱情為選手加油！

即日起至8月11日止，台灣大哥大Facebook與Instagram推出「Never Give Up舞蹈濾鏡挑戰」，活動起跑不到一週，舞蹈濾鏡的使用次數即突破近千次，其中三位高人氣Fubon Angels人氣大隊長秀秀子、慈妹、潔米，在Instagram上率先展示了她們的創意舞蹈版本，號召更多粉絲用舞蹈為台灣選手加油。台灣大哥大更祭出重量級好禮，包括預計於九月份推出的最新iPhone、AirPods Pro第2代，以及價值萬元的mo幣，期待民眾用創意和熱情點燃奧運精神，秀出自己的創意舞蹈，一同為選手喝采。同時，勇敢追夢Facebook與Instagram上也推出「Never Give Up組隊舞力應援」活動，邀請大家在8月30日前組隊發揮創意，挑選《Never Give Up》應援曲的其中1分鐘片段，跳出專屬應援舞，除了支持選手，還有機會獲得高額獎金，總獎金達10萬元！

MySports號召用戶一同以運動累積里程力挺國家隊的9819挑戰活動，已經在奧運開幕前一週順利達到台北到巴黎的9819公里，朝向第二階段邁進，所有用戶只要在8月10日前個人累積里程達到98.19公里，就能參加超過200個獎項的mo幣抽獎！

MyMoji則邀請全民為選手應援時一起做公益愛心！推出台灣大運動家族奧運應援貼圖，即日起至7月31日，三組應援主題Line 與 Gif 貼圖優惠只要33元，貼圖收益更將全數捐贈公益團體。下載 MyMoji APP，免費以手機自拍 AI 生成虛擬分身，還能幫分身換上台灣隊團服，與選手一起製作同框貼圖！

台灣大運動家族選手獨家《Never Give Up》MV版本：https://twm5g.co/nCg3

《Never Give Up》獨家版MV上線。（台灣大哥大提供）

MyMoji邀全民為選手應援一起做公益愛心！推台灣大運動家族奧運應援貼圖。應援主題Line 與 Gif 貼圖優惠只要33元，收益全數捐贈公益團體。（台灣大哥大提供）

「MySports 橫跨9819公里挑戰活動」，民眾只要在8月10日前個人累積里程達到98.19公里，就能參加超過200個mo幣抽獎活動。（台灣大哥大提供）

台灣大哥大運動家族12位選手連番上陣，在國際舞台上大放異彩。台灣大哥大也推出一系列應援活動，邀全民熱血支持選手。（台灣大哥大提供）

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