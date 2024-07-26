巴黎前線》已是老朋友！王冠閎、韓安齊訓練氣氛佳盼突破自我

台灣奧運游泳代表隊王冠閎（左）與韓安齊（右）。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎和混血女將韓安齊目前已經在巴黎當地備戰，今天上午先在游泳比賽場館拉德芳斯體育館訓練，教練黃智勇透露，兩人從國中起就一起出國比賽，其實相當熟悉，訓練時氣氛也很好，降低焦慮跟壓力。

王冠閎將在200公尺蝶式登場，他在上屆東京奧運闖進準決賽，這次以決賽為首要目標，這幾天訓練主要以多適應比賽模式為主。

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不過，王冠閎透露這幾天在熱身池遇到的狀況，「其實熱身的人越來越多，所以其實在水裡面的熱身不是那麼完善，加上大家訓練有些慢有些快，又有些人要衝刺，然後外國人身形比較大隻，所以我覺得我們還是會比較小心一點。」

台灣奧運游泳代表隊王冠閎適應場地。（記者陳志曲攝）

女將韓安齊預計在女子200公尺混合式上陣，她表示，狀況還不錯，目前是很清新的感覺，「一切都很開心，然後又有伴一起這樣。」

黃智勇觀察兩人訓練狀況後表示，他們其實在國中的時候就一起出國比賽，已經是老朋友了，「安齊的個性就是很洋化，我覺得他們互動有點無厘頭，每天都是這樣瘋瘋癲癲的，我覺得對整個比賽來說，可以降低那些壓力、焦慮。」

黃智勇提到，兩人狀況一天比一天好，「秒速其實都比預期來的好，所以我覺得他們對自己有更高的期望，不只希望能打破自己的最佳成績，也能為台灣爭取更高的榮耀。」

台灣奧運游泳代表隊王冠閎（中）適應場地。（記者陳志曲攝）

台灣奧運游泳代表隊選手韓安齊練習出發跳水。（記者陳志曲攝）

台灣奧運游泳代表隊選手韓安齊練習出發跳水。（記者陳志曲攝）

台灣奧運游泳代表隊教練黃智勇。（記者陳志曲攝）

台灣奧運游泳代表隊王冠閎適應場地。（記者陳志曲攝）

巴黎奧運游泳比賽場館，巴黎水上運動中心（Paris Aquatic Centre）。（記者陳志曲攝）

巴黎奧運游泳比賽場館，巴黎水上運動中心（Paris Aquatic Centre）。（記者陳志曲攝）

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