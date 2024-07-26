奧運前線》巴黎勒瓦盧瓦市力挺台灣 運動中心掛上台灣國旗

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕台灣代表團在巴黎奧運免費借用市區勒瓦盧瓦市的運動中心，昨天教育部長鄭英耀、駐法大使吳志中、奧會主席林鴻道等人，都到運動中心和營外的運科中心視察，勒瓦盧瓦市長杜瑪迎接代表團成員，並且大讚台灣的民主成果，借用運動中心給台灣代表團的同時，她堅持要放上台灣國旗。

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

去年奧運考察團在巴黎長榮桂冠酒店勘察環境時，巧遇在塞納河畔遛狗的勒瓦盧瓦市（Levallois）市長杜瑪（Agnes Pottier-Dumas），輾轉促成免費使用運動中心，且該市48名議員全票通過，杜瑪表示，這個運動中心提供台灣、美國、加拿大、澳洲等國家使用，「尤其是台灣當初提出申請時，我就認為一定要幫忙，很開心能幫助到台灣奧運、帕運代表隊。」

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勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

杜瑪說：「自1980年代後期，台灣歷任總統建立了富足、穩定的模範民主政權，台灣的政治環境極為複雜，我們見證到歷屆總統，和前任總統蔡英文談判的藝術和對於國家的熱忱，完成這些使命，所以我們一直都支持台灣在國際舞台上，基於我們的尊重和友誼，持續雙方交流，這也是為什麼會在2座運動中心外掛上台灣的國旗。」

代表團成員訪視運動中心時，楊勇緯等柔道選手，以及戴資穎、周天成、李洋、王齊麟等人正在運動中心練習，他們都非常享受獨有的訓練環境。

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

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