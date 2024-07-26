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賽車》TSR安定站黃俊陽再戰泰國雙雄 日本美少女中原美海回歸

2024/07/26 21:35

黃俊陽（右1）先前力壓泰國勁敵奪冠。（TSR提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年TSR全國機車錦標賽週日將迎來第4站台南安定賽事，最頂尖的Bike A 組精銳盡出，泰國車手再度踢館挑戰「小熊」黃俊陽，競爭更加白熱化。次一級的Bike B組，則由去年勇奪分站冠軍的日本美少女中原美海回歸，單挑台灣「最強高中生」蔡永順。

Bike A組匯聚來自台灣與泰國的15位頂尖選手，個個都身經百戰，實力相當堅強。黃俊陽第2站就在安定穩定演出力壓群雄而奪冠，當時泰國雙雄即使對於賽道熟悉度尚且不足，照樣分別取得2、3名佳績，如今隨著他們不斷練習，已經成為本站奪冠的大熱門，加上地主好手黃晧傷癒復出，還有上月初泰國賽第3名的鄭力升參戰，屆時眾多車手一決高下，力拚輕檔車賽事最高殿堂殊榮。

BIKE B組賽事同樣強度十足，上一站中，蔡永順與「山道之王」顏昭義的精采對抗，足讓現場觀眾熱血沸騰、大呼過癮。如今顏昭義雖因傷無法出賽，兵強馬壯的Team 66 MAXX派出范成康、曾竣臨、鐘蜂棋等高手共襄盛舉；值得一提的是，去年曾驚豔全場的中原美海，也即將在週日粉墨登場，為賽事增添了璀璨亮點。

日本美少女中原美海回歸參賽。（取自中原美海IG）

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