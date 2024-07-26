奧運體操》美國天后拜爾絲強勢回歸 有望再以全新動作挑戰歷史

美國「體操天后」拜爾絲本屆巴黎奧運重返舞台，更將帶來一組全新動作。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國「體操天后」拜爾絲（Simone Biles）上屆在東京奧運因心理因素退賽，本屆巴黎奧運重返舞台，更將帶來一組全新動作，有望再添一個以她為名的體操動作。

拜爾絲生涯在奧運囊括4金，上屆因「空中失感」（twisties）退出多項比賽，經歷休息與沈潛，本屆再度率領美國體操隊力拚榮耀，25日在雅高體育館的訓練展現良好狀態，完美在跳馬上秀出以她為名的尤爾琴科屈體兩周招式（又名「拜爾絲II」）。

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拜爾絲目前有5個以她命名的動作，2個來自跳馬、2個是地板動作、1個則是平衡木，國際體操總會今宣布，拜爾絲在高低槓上繳交了一個新動作，為韋勒式倒立（在槓上向前旋轉後倒立）加上540度的轉體。

若能在巴黎奧運成功完成這個動作，拜爾絲將成為第一位在4個項目都擁有以自己為名動作的選手；俄羅斯霍爾金娜（Svetlana Khorkina）雖然有9個以她為名的動作，不過目前的記分規則，只採用她在跳馬、高低槓與平衡木上的動作。

女子競技體操資格賽將在台灣時間28日下午展開，拜爾絲被看好能在全能、跳馬項目封后，美國隊教練蘭迪（Cecile Landi）指出，拜爾絲目前狀態很好，不過一切都視她臨場狀況而定，若她屆時決定不參加其中一個項目，團隊也不會強求。

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