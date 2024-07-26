中職》陳仕朋本季7勝土投最多 今年想拚單季150局

陳仕朋交出6局失1分的優質先發，勇奪本季第7勝，賽後獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕即便每局都有狀況，陳仕朋仍交出6局失1分的優質先發，帶領富邦悍將以2：1險勝台鋼雄鷹，本季7勝、90.2局都是本土投手最多，他表示，今年的目標是向潘威倫看齊，以單季150局為目標。

陳仕朋超過2週沒有出賽，站上投手丘竟然覺得有點陌生，才面對5人次就搞出滿壘，花29球才有驚無險結束1局上，他指出，因為很久沒有比賽，剛上去蠻生疏的，加上不太適應大巨蛋的投手丘，這場投得跌跌撞撞，靠隊友守備幫很多忙，至少該吃的局數有吃到。

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中職自2009年實施每隊每季120場以來，本土投手只有6人單季投滿150局，僅潘威倫於2010、2015年兩度達成，陳仕朋單季最多是2019年124局，今年即將連續6季達成100局，很有機會再創新高，他認為，150局是他今年的目標，趁明星賽也向潘威倫請教體能調整。

總教練陳金鋒表示，陳仕朋一段時間沒有比賽，第1局雖然有些狀況，但他很快調整過來，之後能守住就好，台鋼洋投（哈瑪星）投7局也掉2分，今天兩隊先發投手的表現都不錯。

陳仕朋交出6局失1分的優質先發，勇奪本季第7勝。（記者陳逸寬攝）

陳仕朋交出6局失1分的優質先發，勇奪本季第7勝。（記者陳逸寬攝）

陳仕朋交出6局失1分的優質先發，勇奪本季第7勝，賽後獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

陳仕朋交出6局失1分的優質先發，勇奪本季第7勝，賽後獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

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