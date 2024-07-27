奧運網球》艾卡拉茲週六單、雙打2連戰 晚間首度攜手納達爾出擊

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球賽事7月27日開打，公認奪金大熱門的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），首日就展開男子單、雙打2連戰。而當地晚間的雙打首輪更受矚目，因為這位西班牙新星與同胞老將納達爾（Rafael Nadal）共組「夢幻男雙」，爭取具有老少傳承意義的歷史性合拍第一勝。

今夏甫橫掃法國公開賽紅土、溫布頓錦標賽草地的艾卡拉茲，年僅21歲已握有4座大滿貫男單冠軍，如今重返法網羅蘭加洛斯紅土，奧運處女秀男單首戰ATP世界排名275的黎巴嫩對手哈比布（Hady Habib），名氣響亮的西國第2種子可望在下午順利開胡，預約32強門票。

請繼續往下閱讀...

男雙方面，艾卡拉茲與大滿貫22冠的「 蠻牛」納達爾也首度攜手出擊，儘管38歲後者右大腿受傷纏上繃帶，兩人週五仍完成雙打訓練，為週六夜間迎戰阿根廷第6種子岡薩雷茲（Maximo Gonzalez）／摩爾泰尼（Andres Molteni）做好準備，艾卡拉茲向媒體透露：「納達爾狀態很好，他一如既往處於最佳狀態。」

若納達爾傷勢未惡化，可望隔天男單首輪上陣，第4度奧運參戰很可能是最後一舞的傳奇老將，對手為匈牙利福索維斯（Marton Fucsovics），只要「蠻牛」在拿手紅土成名地贏球，次輪恐得強碰塞爾維亞頭號種子宿敵喬科維奇（Novak Djokovic），「三巨頭」中的雙雄再度對決，勢必造成轟動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法