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奧運》史上首見！ 塞納河開幕式各國搭船進場 女神卡卡登台獻唱

2024/07/27 02:22

女神卡卡登台獻唱。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年奧運以「創新」為宗旨，開幕式也顛覆傳統，有別於過往在大型運動場舉行，這次將破天荒在巴黎著名地標塞納河上演。傳統的運動員進場儀式也有所改變，由遊船運載206個代表團、1萬500名選手入場，沿途舉行各種表演，整條路徑全長6公里，從奧斯特里茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

開幕式由法國國家歌劇院總監喬里擔任藝術總監，將分拆為12個環節，預計動用約3000名舞者和表演者。本屆更邀請女神卡卡登台演唱，演唱Zizi Jeanmaire的經典法文歌曲《Mon truc en plumes》。巨大階梯形狀的舞台設計以巴黎大皇宮為靈感來源。

遊行隊伍將沿著塞納河由東向西行進6公里，始於巴黎植物園附近的奧斯特里茨橋，途經多個歷史悠久的橋樑和標誌性建築，例如巴黎聖母院和羅浮宮，還有散落在城市中心的奧運場館，包括榮軍院和巴黎大皇宮。

每個國家或地區代表團將乘坐同一艘船，最終目的特羅卡德羅廣場，位於艾菲爾鐵塔對面繼續進行官方儀式，然後點燃奧運會主火炬台，並宣布2024年巴黎奧運會正式開幕。

女神卡卡登台獻唱。（美聯社）

2024巴黎奧運盛大開幕。（法新社）

2024巴黎奧運盛大開幕，各國搭船進場。（美聯社）

2024巴黎奧運盛大開幕，各國搭船進場。（美聯社）

法國總統。（路透）

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