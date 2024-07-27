巴黎前線》選手視角帶大家看 史上最特別的塞納河開幕式（影音）

巴黎奧運於當地時間26日晚上7時30分舉行開幕式，也是首次在知名景點塞納河舉行，各國代表團將以乘船方式遊河登場，台灣代表團共39人參加。（彭名揚提供）

〔本報採訪團／巴黎報導〕巴黎奧運於當地時間26日晚上7時30分舉行開幕式，也是首次在知名景點塞納河舉行，各國代表團將以乘船方式遊河登場，台灣代表團共39人參加，由台灣羽球一姊戴資穎、霹靂舞好手孫振擔任掌旗官。

《自由體育》邀請選手提供選手在船上的視角，讓大家可以從另一種角度看巴黎奧運開幕式。

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法國巴黎自1924後再度舉辦奧運，在台灣時間27日凌晨的開幕式別出心裁。本屆預計有206國參賽，各國參加開幕式的選手將搭乘85艘接駁船隻，以遊河方式登場，從奧斯特利茨橋出發，在耶拿橋下船，全程約6公里，所有選手將集結在艾菲爾鐵塔對面的投卡德侯花園廣場，進行後續開幕表演。

巴黎奧運於當地時間26日晚上7時30分舉行開幕式，也是首次在知名景點塞納河舉行，各國代表團將以乘船方式遊河登場，台灣代表團共39人參加。（彭名揚提供）

巴黎奧運於當地時間26日晚上7時30分舉行開幕式，也是首次在知名景點塞納河舉行，各國代表團將以乘船方式遊河登場，台灣代表團共39人參加。（彭名揚提供）

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