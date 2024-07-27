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巴黎前線》台灣隊來了！孫振、戴資穎大雨中揮舞旗幟進場

2024/07/27 03:46

台灣代表團開幕式進場。（歐新社）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕巴黎奧運開幕式於當地時間26日晚上7時30分登場，也是首次在知名景點塞納河舉行，各國代表團將以乘船方式遊河登場，台灣代表團共39人參加，搭乘第74艘船出發，由台灣羽球一姊戴資穎、霹靂舞好手孫振擔任掌旗官。

巴黎奧運預計有206國參賽，各國參加開幕式的選手將搭乘85艘接駁船隻，以遊河方式登場，從奧斯特利茨橋出發，在耶拿橋下船，全程約6公里，所有選手將集結在艾菲爾鐵塔對面的廣場，進行後續開幕表演。

台灣代表團將搭乘第74艘船出發，與塔吉克、坦尚尼亞、查德搭乘同一艘船遊河，這次參與開幕式的代表隊包含羽球、田徑、拳擊、輕艇、游泳等。

台灣代表團在台灣時間凌晨3點40分時，在大雨中乘船進場，由孫振、戴資穎共同揮舞旗幟，相當搶眼。

台灣代表團開幕式進場。（中華奧會提供）

對於這次別出心裁的開幕式進場，台灣選手都相當期待，「台灣蝶王」王冠閎表示，很開心也很興奮，畢竟來了幾天都在訓練，還沒辦法看到巴黎的市容，所以很期待。

游泳女將韓安齊說：「不是用走的，而是在船上，感覺很新奇，而且又能夠穿團服，我覺得那衣服很棒，鞋子很好看！」

台灣代表團開幕式進場。（中華奧會提供）

台灣代表團開幕式進場。（中華奧會提供）

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