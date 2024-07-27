MLB》美東龍頭金鶯重大補強！先後換來費城人火球男、前美聯勝投王

多明格茲、艾夫林。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美東龍頭金鶯連續進行兩筆重大交易，根據大聯盟官網報導，金鶯先向費城人換來火球後援右投多明格茲（Seranthony Domínguez），接著又向光芒換來主力先發右投艾夫林（Zach Eflin），一次補強牛棚與先發輪值。

金鶯送出明星中外野手海伊斯（Austin Hays），向費城換來後援右投多明格茲，以及外野手帕什（Cristian Pache）。29歲的多明格茲本季38場出賽防禦率4.75，不過他近26場比賽防禦率僅2.81，生涯出賽230場，防禦率3.55。

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同時多明格茲還有季後賽經驗，他在過去2年的季後賽中出賽15場，防禦率為優異的1.13。根據 Statcast數據，多明格茲今年的快速球均速為97.6英哩，排在大聯盟前5%。而多明格茲的到來，也為金鶯牛棚提供全新助力。

隨後金鶯又以農場第10號新秀野手霍瓦斯（Mac Horvath）、農場第17號新秀右投鮑邁斯特（Jackson Baumeister）以及外野手艾齊爾（Matthew Etzel）等3位小聯盟球員，向光芒換來先發右投艾夫林。

艾夫林本季19場先發拿下5勝7敗，防禦率4.09，他在去年是美聯最穩定的先發投手之一，31場先發拿下美聯最多的16勝，防禦率3.50。艾夫林將加入柏尼斯（Corbin Burnes）和G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），讓金鶯先發輪值更加完整。

根據大聯盟官網指出，金鶯可能還沒打算結束交易，由於已經交易掉海斯，而帕什不太可能完全取代海斯的角色，金鶯除了讓耶斯塔德（Heston Kjerstad）和諾比（Connor Norby）有更多上場時間，也不排除再找一名右打；同時金鶯也可能繼續物色更多投手的補強。

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