NBA》大三元王者連線！前MVP魏少2年約加盟金塊 正式聯手約基奇

魏斯布魯克。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，前MVP控衛「忍者龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook）正式以2年680萬美元合約加盟金塊，與3屆MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）聯手。

35歲的魏斯布魯克在上個月執行了400萬美元球員選項，不過快艇上週將魏斯布魯克、一枚次輪互換權以及現金送往爵士，換回30歲後衛鄧恩（Kris Dunn），隨後快艇也和鄧恩簽下3年1700萬美元合約，而魏斯布魯克也和爵士達成買斷協議。

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金塊休季接連失去2名主力球員，3D射手「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與魔術簽下3年價值6600萬美元合約，傑克森（Reggie Jackson）則被交易至黃蜂後被買斷加盟七六人。金塊需要一名能帶來防守與能量的替補控球後衛，同時還能頂替先發，魏少正好補上空缺。

魏斯布魯克上季還是先發，直到快艇交易來哈登（James Harden），魏少也轉為第六人角色，場均22.5分鐘貢獻11.1分4.5助攻都寫下生涯新低，另有5.0籃板1.1抄截。不過魏少在個人防守方面打出生涯最佳成績，根據《Second Spectrum》數據，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。

另外，魏斯布魯克過去號稱「大三元製造機」，生涯一共累積199次大三元，無人能敵；而約基奇近年的全能身手，也讓他生涯拿下多達130次大三元。如今NBA歷史大三元排行榜的第一名與第四名，將於丹佛攜手力拚總冠軍。

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