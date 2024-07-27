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MLB》洋基「法官」超大號逆轉轟無用！吉田正尚一棒超前當英雄（影音）

2024/07/27 10:35

賈吉。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今於客場挑戰紅襪，此役戰況峰迴路轉，儘管當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第36轟，一棒逆轉戰局，然而洋基牛棚在比賽後段崩盤，最終仍以7：9不敵紅襪，苦吞3連敗。

這場「基襪大戰」咬得難分難捨，紅襪開賽靠著歐尼爾（Tyler O'Neill）高飛犧牲打先馳得點，2局下洋基馬上靠著沃爾普（Anthony Volpe）陽春砲扳平。紅襪3、4局下又進帳2分，洋基5局上也回敬2分，5局下吉田正尚高飛犧牲打，幫助紅襪以4：3再度要回領先。

7局上，洋基面對紅襪後援右投凱利（Zack Kelly），1出局攻占一、二壘，並輪到賈吉，他毫不囉嗦瞄準第一球出棒，失投卡特球完全被逮中，賈吉扛出中外野超大號逆轉3分砲，擊球初速114.4英哩，飛行距離470英呎。下一棒威爾斯（Austin Wells）也背靠背炸裂，洋基7：4超前。

不過7局下紅襪迅速做出回應，外野大物瑞法拉（Ceddanne Rafaela）鎖定洋基後援右投威佛（Luke Weaver）的紅中速球，將小白球一棒扛出綠色怪物，一發2分砲幫助紅襪追近比分為6：7。

8局下紅襪趁勝追擊，威佛留下1出局一、二壘有人局面後退場，結果阿布瑞尤面對洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）敲出二壘安打，一棒將比分追平，接著吉田正尚再補上一安，紅襪9：7再度逆轉戰局。

洋基9局上最後反攻，首名打者賈吉遭到紅襪守護神簡森（Kenley Jansen）三振，不過威爾斯、托瑞斯（Glayber Torres）接連敲安，下一棒拉梅修（DJ LeMahieu）又被三振，最後沃爾普纏鬥5球，擊出游擊滾地球出局，洋基無緣追平，吞下3連敗。

賈吉此役4打數1支安打就是一發3分砲，賽後打擊率0.306，攻擊指數1.109；而吉田正尚今天擔任紅襪贏球大功臣，3打數敲出1安打，另有1支高飛犧牲打，貢獻3分打點，賽後打擊率0.267，攻擊指數0.716。

洋基先發左投柯提斯（Nestor Cortes）4.2局被敲9支安打失掉4分，投出5次三振與2次保送，賽後防禦率4.13；威佛中繼1.1局被敲2安丟3分，投出3次三振與1次保送，吞下本季第2敗。

吉田正尚。（今日美國）

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