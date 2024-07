MLB》洋基「法官」超大號逆轉轟無用！吉田正尚一棒超前當英雄（影音）

賈吉。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今於客場挑戰紅襪,此役戰況峰迴路轉,儘管當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出本季第36轟,一棒逆轉戰局,然而洋基牛棚在比賽後段崩盤,最終仍以7:9不敵紅襪,苦吞3連敗。

這場「基襪大戰」咬得難分難捨,紅襪開賽靠著歐尼爾(Tyler O'Neill)高飛犧牲打先馳得點,2局下洋基馬上靠著沃爾普(Anthony Volpe)陽春砲扳平。紅襪3、4局下又進帳2分,洋基5局上也回敬2分,5局下吉田正尚高飛犧牲打,幫助紅襪以4:3再度要回領先。

7局上,洋基面對紅襪後援右投凱利(Zack Kelly),1出局攻占一、二壘,並輪到賈吉,他毫不囉嗦瞄準第一球出棒,失投卡特球完全被逮中,賈吉扛出中外野超大號逆轉3分砲,擊球初速114.4英哩,飛行距離470英呎。下一棒威爾斯(Austin Wells)也背靠背炸裂,洋基7:4超前。

不過7局下紅襪迅速做出回應,外野大物瑞法拉(Ceddanne Rafaela)鎖定洋基後援右投威佛(Luke Weaver)的紅中速球,將小白球一棒扛出綠色怪物,一發2分砲幫助紅襪追近比分為6:7。

8局下紅襪趁勝追擊,威佛留下1出局一、二壘有人局面後退場,結果阿布瑞尤面對洋基終結者霍姆斯(Clay Holmes)敲出二壘安打,一棒將比分追平,接著吉田正尚再補上一安,紅襪9:7再度逆轉戰局。

