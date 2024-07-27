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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎奧運》兩度被介紹為「北韓」！ 南韓媒體批開幕式出現荒唐失誤

2024/07/27 09:45

南韓代表團。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在這次參加巴黎奧運206個國家和地區中，南韓代表團排序第48位在塞納河乘船進場，但韓媒報導主會場的場內播報員在介紹時卻出現「荒唐失誤」，不管用法語或英語都將南韓介紹為北韓。

南韓代表團一行50多人出席開幕式，由游泳女將金瑞英和田徑跳高選手禹相赫擔任掌旗官。

但「Xports News」報導，場內播音員先用法語介紹南韓代表隊時說出「République populaire démocratique de corée」，已將南韓錯誤說成北韓，隨後用英語介紹「Democratic People's Republic of Korea」，則犯下第2次錯誤。（南韓的正確法文和英文名稱為République de corée、Republic of Korea。）

北韓代表團則排在第153位進場，而此時場內播報員都用法語和英語正確介紹了北韓。北韓這次共有16名選手參加跳水、柔道、田徑和桌球等項目。

報導還指出，一般這類大型運動賽事的播報員在挑選上都很慎重，不但會注重參加這類活動的經驗，也會講究名望。在開幕式出現「大型事故」後，南韓方面除了計畫在當地就此事表明立場，也研議向巴黎奧運組委會提出異議。

北韓代表團。（取自網路）

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