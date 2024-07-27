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MLB》63支長打全聯盟最多！大谷翔平單場雙安還盜壘 但道奇被完封

2024/07/27 11:04

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／ 綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今日有長打演出、單場雙安，但隊友們沒有太多發揮，終場道奇以0：5遭太空人完封。

擔任開路先鋒的大谷翔平首打席就敲出中外野安打，並大秀快腿跑出二壘安打，大谷本季已累積63支長打，在全聯盟勇冠群雄。

大谷第二打席打出左外野飛球出局，6上第三打席選到保送，8上再度上場掃出擊球初速113.5英哩的中外野安打，隨後盜上二壘，跑出本季第25盜。大谷全場3打數敲2安，賽後打擊率為0.315。

道奇打線遭到太空人封鎖，團隊僅敲6支安打熄火，全場一分未得吞敗，道奇先發投手史東（Gavin Stone）主投6局挨2轟，失4分責失，吞下本季第4敗。

太空人全場掃出11支安打，梅耶斯（Jake Meyers）貢獻3安猛打賞，辛格頓（Jon Singleton）和柏格曼（Alex Bregman）則有開轟演出，先發投手的表現也很亮眼，瓦德茲（Framber Valdez）繳出6.1局無失分好投，大秀K功狂飆10K，神勇表現摘下本季第9勝。

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