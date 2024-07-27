巴黎奧運》「紅土之王」最後一舞 納達爾驚喜現身擔任火炬手

納達爾驚喜現身擔任火炬手。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運開幕典禮今在塞納河舉行，在最後的傳遞聖火階段，本屆將迎來最後一舞的西班牙網球名將納達爾驚喜現身，從地主足球傳奇席丹（Zinedine Zidane）手中接過聖火火炬。

本屆開幕式各國運動員搭乘85艘接駁船隻，以遊河方式登場，從奧斯特利茨橋出發，在耶拿橋下船，全程約6公里，所有選手集結在艾菲爾鐵塔對面的廣場，在最後的點燃聖火火炬階段，席丹率先現身，接著在法網勇奪14冠的「紅土之王」納達爾驚喜走上台，從席丹手上接過火炬，引發不少驚呼聲。

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納達爾隨後與美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）、美國田徑名將路易士（Carl Lewis）、羅馬尼亞奧運5金體操傳奇柯曼妮奇（Nadia Comaneci），一同乘船行經塞納河前往下一站、把火炬交給前法國球后、同時也是法網賽事總監的茉莉絲摩（Amelie Mauresmo）。

擔綱最後一棒、點燃熱氣球造型聖火盆的則是法國田徑短跑名將、奧運3金得主佩雷克（Marie-José Pérec），以及在2012倫敦奧運、2016里約奧運都奪金的地主柔道好手里內（Teddy Riner）。

本屆聖火盆以熱氣球為造型，是為了紀念1783年11月21日法國孟格菲兄弟（Joseph-Michel and Jacques-Étienne Montgolfier）在杜樂利花園首度在讓熱氣球成功升空。

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