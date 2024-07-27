中職》3A成績佳仍來台灣 兄弟新洋投象騎士解釋原因

兄弟新洋投象騎士。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕中信兄弟洋投象騎士昨天隨隊到桃園球場，也在總教練平野惠一面前首度牛棚練投，即便上次實戰超過3週，預定先到二軍投比賽拉強度，象騎士指出，不會需要太長的時間，要看球隊的決定如何，自己會保持準備好的狀態。

今年球季象騎士開季先效力於墨西哥聯盟，先發6場比賽，繳出3勝0敗的好成績後，在5月份接受坦帕灣光芒隊3A的邀請重返美職體系，期間共有6場出賽，繳出26又2/3局投球，4勝2敗，防禦率2.36、每局被上壘率1.28的成績，受到兄弟球團的青睞，於7月選擇與中信兄弟簽約轉戰中職。

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談到來台灣的契機，象騎士指出主要是能到不同的地方，認識不同的聯盟打者，「以前在不同國家的打過球，這些經驗都讓我變成更成熟的投手。」

過去效力過日職和韓職，象騎士認為這對自己當然有幫助，「我待過日韓等亞洲國家，大概知道每個國家的飲食習慣，對我的適應來說會很快。」

象騎士認識不少過去在台灣打拚過的洋將，包括福來喜、羅傑斯和索沙，至於目前仍在聯盟打拚的洋將，也認識威能帝和雷公等人。

談到自己的類型，象騎士自認是一位能讓教練團跟隊友可信任的選手。過去待的讀賣巨人隊是日職人氣球隊，如今來到中信也是中職最有人氣球隊，象騎士笑說還沒感受到，不過有聽說象迷很熱情，隊友也都很好。

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