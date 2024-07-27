中職》兄弟5指新星球速突飛猛進 盧孟揚仍煩惱吃不胖

盧孟揚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕中信兄弟潛力新秀盧孟揚近期將進入本土輪值，成為新的先發土投戰力，他直言很興奮，也有一點緊張，「畢竟二軍跟一軍強度不一樣，把該做的做好！」

盧孟揚去年在一軍有先發過1場，今年在一軍則投1場後援，而他在二軍固定先發，戰績4勝4敗，防禦率2.77排二軍第5，47次三振排第2，僅次於統一獅隊洋投凱力士，堪稱是今年中信農場最好土投。

請繼續往下閱讀...

盧孟揚表示，去年賽季結束，球隊就有說往先發投手努力，今年在二軍的調整比往年還要好，包括續航力、球質等等，二軍期間也曾有想上一軍的念頭，但也自知有時經驗不太夠，「教練給我機會，我還是要把握住！」

盧孟揚是2022年選秀第5指名，進職棒後球速每年都在提升，從2023年在的極速149公里，今年首度突破150公里，5月24日在斗六對味全龍更被聯盟測到飆到153公里，球速突飛猛進。

盧孟揚指出，均速跟極速確實有比去年進步，可能是肌肉量和體重有稍微上升，只是體重跟設定目標的85公斤有不小距離，「目前體重是我的背號（71公斤）。」

盧孟揚笑說，為了加強體重，有規劃1天吃4-5餐，可是身體吸收比較不好，「目前就先維持現狀，不會太勉強自己，身體可負荷、體重不要掉下來就好，小肌肉和重量多做一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法