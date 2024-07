巴黎奧運》尷尬！開幕式出現五環旗「倒掛」烏龍

開幕式出現五環旗「倒掛」烏龍。(路透)

〔記者盧養宣/綜合報導〕巴黎奧運開幕典禮破天荒在塞納河舉行,由美國流行天后女神卡卡揭開序幕,壓軸演出則是久違在現場開唱的加拿大歌后席琳狄翁(Celine Dion),只是精彩的典禮仍有不少插曲,包括五環旗被「倒掛」的烏龍。

本屆開幕典禮尾聲照例迎來奧林匹克五環旗升旗典禮,此次由法國憲兵隊的士官伊塞爾(Floriane Issert)披著銀色盔甲、騎著一匹金屬馬,途中行經塞納河,最後將奧林匹克五環旗順利送到典禮現場夏樂宮。

接著法國軍隊人員負責將旗幟升起,不過旗幟緩緩上升時,卻被發現五環的位置錯誤,本該在上方的藍、黑、紅三個環,被倒置放在下方,不過現場並未有人指出錯誤,轉播畫面雖機警未多做停留、旗幟隨後也未飄揚,畫面仍被網友放到社群上引發討論。

英國《每日郵報》就提到24年前的類似烏龍,2000年雪梨奧運,當時由地主田徑名將佛里曼(Cathy Freeman)擔任聖火點燃者,當時她身穿的緊身衣左邊胸口的五環標誌,也出現五環「上2下3」的錯誤。

