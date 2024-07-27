巴黎奧運》尷尬！開幕式出現五環旗「倒掛」烏龍

開幕式出現五環旗「倒掛」烏龍。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運開幕典禮破天荒在塞納河舉行，由美國流行天后女神卡卡揭開序幕，壓軸演出則是久違在現場開唱的加拿大歌后席琳狄翁（Celine Dion），只是精彩的典禮仍有不少插曲，包括五環旗被「倒掛」的烏龍。

本屆開幕典禮尾聲照例迎來奧林匹克五環旗升旗典禮，此次由法國憲兵隊的士官伊塞爾（Floriane Issert）披著銀色盔甲、騎著一匹金屬馬，途中行經塞納河，最後將奧林匹克五環旗順利送到典禮現場夏樂宮。

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接著法國軍隊人員負責將旗幟升起，不過旗幟緩緩上升時，卻被發現五環的位置錯誤，本該在上方的藍、黑、紅三個環，被倒置放在下方，不過現場並未有人指出錯誤，轉播畫面雖機警未多做停留、旗幟隨後也未飄揚，畫面仍被網友放到社群上引發討論。

英國《每日郵報》就提到24年前的類似烏龍，2000年雪梨奧運，當時由地主田徑名將佛里曼（Cathy Freeman）擔任聖火點燃者，當時她身穿的緊身衣左邊胸口的五環標誌，也出現五環「上2下3」的錯誤。

Those who managed to stay awake during the Opening Ceremonies were treated to the Olympic flag being flown upside down pic.twitter.com/flIG1kF8g7 — Dan Wetzel （@DanWetzel） July 26, 2024

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