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NFL》史上最高薪四分衛再+1！包裝工砸4年72億天價續簽25歲新星

2024/07/27 11:56

洛夫。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，綠灣包裝工與25歲新星四分衛洛夫（Jordan Love）簽下4年2.2億美元（約新台幣72億）的天價延長合約，使他並列史上最高薪四分衛。

洛夫目前的年薪來到5500萬美元，與傑克遜維爾美洲虎的勞倫斯（Trevor Lawrence）和辛辛那提孟加拉虎的伯羅（Joe Burrow）並列史上最高年薪的四分衛。而洛夫的的7500萬美元簽約金和1.55億美元全額保障也雙雙創紀錄。

上季包裝工失去資深明星四分衛羅傑斯（Aaron Rogders）後，洛夫正式扛起主戰四分衛一職，17場例行賽傳出4159碼、32次傳球達陣，被抄截11次，率隊拿下9勝8敗並挺進季後賽。洛夫擔任主戰四分衛首年就率隊闖進季後賽，這是羅傑斯與法弗（Brett Favre）等兩位包裝傳奇名將都未達成的成就。

另外，邁阿密海豚今天也和陣中26歲新星四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa）達成4年2.124億美元（約69億新台幣）延長合約，讓他的年薪來到5310萬美元，全聯盟僅次洛夫、勞倫斯與伯羅。依照目前薪資大暴漲的情況，史上最高薪四分衛很有可能會再度換人當。

塔格維洛瓦。（資料照）

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