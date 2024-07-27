巴黎奧運》台中之光楊勇緯 奧運打頭陣今拚台灣首金

楊勇緯今天下午將挑戰晉級，力爭本屆奧運台灣首面獎牌。（運動局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2024巴黎奧運已於今（27）日凌晨舉行開幕典禮，台中之光「柔道男神」楊勇緯以男子組60公斤級世界排名第1、第1種子之姿，與女將林真豪一同代表台灣參加本屆奧運，預計今天下午分別進行預賽，挑戰晉級，力爭本屆奧運台灣首面獎牌。

奧運柔道賽每個量級皆為當天一路打到獎牌戰，台灣隊首日有楊勇緯和女子48公斤級的林真豪出賽，力拚奪牌，運動局長李昱叡表示，柔道賽制為淘汰賽，賽事將從今日下午開始進行，首輪輪空的楊勇緯，16強將對上澳洲選手卡茲（Joshua Katz）、義大利選手卡利諾（Andrea Carlino）的勝方。

請繼續往下閱讀...

而林真豪在首輪將對上25歲的哥倫比亞好手拉索（Erika Lasso），中市府力邀市民一起集氣，期盼台中之光在奧運殿堂大展身手，勇奪佳績。

李昱叡指出，楊勇緯在國際賽場上表現亮眼，上屆2020東京奧運成功拿下台灣首面柔道獎牌，榮獲銀牌佳績，去年再創高峰榮獲亞運金牌，中市府在兩次國際一級賽事，分別頒發200萬與100萬的獎金，鼓勵為國爭光；而林真豪也在2021亞錦賽獲得銅牌，並代表台中市拿下全運會金牌，締造連霸紀錄，雙雙展現高水準的柔道實力。

李昱叡強調，運動局戮力完成法規研修，提升奧、亞運獎勵額度達數十倍增，在奧運方面，金牌可榮獲300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元，不分個人或團體項目，均頒發5萬元的出賽獎金，並致力推動柔道向下扎根，營造優質訓練環境與比賽場地，購置符合國際柔道聯合總會（IJF）認證的國際賽專用墊，提供選手體驗國際規格，並連年辦理指標性賽事，以賽代訓。

楊勇緯以世界排名第1與林真豪一同參加本屆奧運。（運動局提供）

林真豪在首輪將對上哥倫比亞選手-市府力邀市民一起集氣。（運動局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法