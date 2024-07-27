CBA》林秉聖選秀首輪獲浙江廣廈青睞 隊史台灣第4人

林秉聖選秀首輪獲浙江廣廈青睞。（取自IG）

〔記者盧養宣／綜合報導〕中國職籃CBA今舉行選秀會，T1台北台新戰神後衛林秉聖，在首輪第4順位獲得浙江廣廈青睞，成為隊史第4位台灣球員。

林秉聖上季場均貢獻15.4分、4.3籃板、3.5助攻，除率領戰神闖進T1總冠軍賽，也抱走年度第六人與年度進步獎兩大獎，季末行使合約中旅外條款，決定闖蕩中國職籃。

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林秉聖今在首輪獲得浙江廣廈指名，將成為繼林志傑、劉錚、吳岱豪後，隊史第4名台灣球員，他隨後發文表示，大二時教練曾問他以後是否想打SBL，當時他回答未來的夢想是進軍CBA，教練笑了一下可能以為自己是在開玩笑，「但我知道這不是玩笑，因為現在，我準備開啟我的CBA生涯。」

今日獲首輪指名的還有2位台灣球員，世新大學後衛陳將双在第8順位被南京同曦選中，他在TPBL選秀被新北國王指名，不過當天並未出席選秀會。而在TBPL選秀被新竹攻城獅指名的健行大學蔡宸綱，今在第9順位獲得山西汾酒青睞，但他在日前被攻城獅選上後，已經決定會留在台灣。

中信特攻次輪指名的國立體大陳冠中今在第二輪第25順位被吉林隊挑走，獲得高雄海神首輪指名的魏莨哲次輪第30順位被北京首鋼選中，不過他預計會與海神隊簽約。

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