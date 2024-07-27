巴黎奧運》兩度被介紹為「北韓」引發南韓不滿！國際奧委致歉了

南韓國家隊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在這次參加巴黎奧運206個國家和地區中，南韓代表團排序第48位在塞納河乘船進場，不過主會場的播報員卻2度將南韓介紹成北韓，稍早國際奧委會也發出聲明致歉。

據韓媒報導，場內播音員先用法語介紹南韓代表隊時說出「République populaire démocratique de corée」，已將南韓錯誤說成北韓，隨後用英語介紹「Democratic People's Republic of Korea」，則犯下第2次錯誤。

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如此荒唐的失誤引發南韓國內不滿的聲浪，對此國際奧委會也在官方韓語X帳號發文致歉，「我們對在開幕式直播中介紹南韓隊時出現的錯誤深表歉意。」南韓體育部在一份聲明中稱，對2024年巴黎奧運會開幕式期間將南韓代表隊介紹為北韓隊表示遺憾。

據報導，南韓文化體育觀光部副部長張美蘭已要求與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）會面，在聲明中還強調，南韓體育部已要求外交部就此問題向法國「傳達強烈抗議」。

南韓奧委會預計將與巴黎奧運組織委員會與國際奧會進行會面並表達抗議，要求採取相關措施以防止類似事件再次發生，同時以代表團團長名義發佈正式抗議信。

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