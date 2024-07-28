晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

戴資穎與周天成巴黎奧運羽球首戰登場、台灣射箭女團出擊 今日賽事預告與轉播

2024/07/28 06:59

台灣羽球一姊戴資穎。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

2024年巴黎奧運，台灣羽球一姊戴資穎今天將在小組賽首戰出賽，預計在台灣時間下午3點20分左右對上比利時譚蓮妮。台灣一哥周天成預計在台灣時間晚上10點30分對決墨西哥好手加里多（Luis Ramon Garrido）。

桌球項目，台灣男單好手林昀儒、高承睿、女單一姐鄭怡靜都將出擊64強單打；射箭項目，由台灣好手雷千瑩、邱意晴和李彩綺組成的台灣女團，將在16強賽遭遇美國隊；體操項目，台灣女將丁華恬將在競技體操女子個人全能資格賽亮相。

奧運男籃方面，力拚5連霸的美國男籃將碰上塞爾維亞。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場轉播，樂天桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，桃猿派出洋投魔神樂，面對兄弟洋投猛登；統一獅在台南球場碰上統一獅，獅隊布雷克對決味全艾璞樂；富邦悍將在大巨蛋面對台鋼雄鷹，悍將開箱新洋投藍力碰上台鋼土投王柏傑。敬請鎖定轉播。

大聯盟今天有2場轉播，道奇將在客場碰上太空人，洋基在客場面對紅襪上演「基襪大戰」。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 道奇@太空人 愛爾達體育3台、緯來體育、華視

07：10 洋基@紅襪 東森洋片

2024巴黎奧運

1420 戴資穎 羽球 預賽（第1球場） 7/28 愛爾達體育1台、華視

1520 台灣隊 射箭 女團16強 愛爾達體育3台

1555 高承睿/鄭怡靜 桌球 單打64強 愛爾達體育2台

1750 射擊 女子10公尺空氣手槍決賽 7/28 愛爾達體育1台

1950 周天成 羽球 預賽（第2球場） 7/28 愛爾達體育1台、華視

2005 射箭 女團八強/女團四強 愛爾達體育2台

2130 拳擊 男71公斤級預賽 愛爾達體育3台

2240 射箭 女團獎牌戰 愛爾達體育2台

2300 巴西VS日本 足球 女子預賽 愛爾達體育4台

2305 塞爾維亞@美國 籃球 男子預賽 愛爾達體育3台

台灣時間29日凌晨01:50 林昀儒 桌球 單打64強 愛爾達體育2台

台灣時間29日凌晨0305  丁華恬 競技體操 女子個人全能資格賽 愛爾達體育3台

中職

17：00 中信兄弟@樂天桃猿 DAZN 1
17：00 味全龍@統一獅 博斯運動一台
17：00 台鋼雄鷹@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育3台

F1

20：30 F1 比利時站 正賽 愛爾達體育4台、緯來體育

TAT籃球亞洲巡迴賽-台北站

11：30 菲律賓波拉火箭VS澳門黑熊
14：00 香港黑龍VS菲律賓三寶顏勇士
16：30 台北野馬VS東海海盜

轉播：緯來體育

日職

12：00 軟銀鷹@歐力士猛牛 DAZN 2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。