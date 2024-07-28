戴資穎與周天成巴黎奧運羽球首戰登場、台灣射箭女團出擊 今日賽事預告與轉播

台灣羽球一姊戴資穎。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

2024年巴黎奧運，台灣羽球一姊戴資穎今天將在小組賽首戰出賽，預計在台灣時間下午3點20分左右對上比利時譚蓮妮。台灣一哥周天成預計在台灣時間晚上10點30分對決墨西哥好手加里多（Luis Ramon Garrido）。

請繼續往下閱讀...

桌球項目，台灣男單好手林昀儒、高承睿、女單一姐鄭怡靜都將出擊64強單打；射箭項目，由台灣好手雷千瑩、邱意晴和李彩綺組成的台灣女團，將在16強賽遭遇美國隊；體操項目，台灣女將丁華恬將在競技體操女子個人全能資格賽亮相。

奧運男籃方面，力拚5連霸的美國男籃將碰上塞爾維亞。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場轉播，樂天桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，桃猿派出洋投魔神樂，面對兄弟洋投猛登；統一獅在台南球場碰上統一獅，獅隊布雷克對決味全艾璞樂；富邦悍將在大巨蛋面對台鋼雄鷹，悍將開箱新洋投藍力碰上台鋼土投王柏傑。敬請鎖定轉播。

大聯盟今天有2場轉播，道奇將在客場碰上太空人，洋基在客場面對紅襪上演「基襪大戰」。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 道奇@太空人 愛爾達體育3台、緯來體育、華視

07：10 洋基@紅襪 東森洋片

2024巴黎奧運

14：20 戴資穎 羽球 預賽（第1球場） 7/28 愛爾達體育1台、華視

15：20 台灣隊 射箭 女團16強 愛爾達體育3台

15：55 高承睿/鄭怡靜 桌球 單打64強 愛爾達體育2台

17：50 射擊 女子10公尺空氣手槍決賽 7/28 愛爾達體育1台

19：50 周天成 羽球 預賽（第2球場） 7/28 愛爾達體育1台、華視

20：05 射箭 女團八強/女團四強 愛爾達體育2台

21：30 拳擊 男71公斤級預賽 愛爾達體育3台

22：40 射箭 女團獎牌戰 愛爾達體育2台

23：00 巴西VS日本 足球 女子預賽 愛爾達體育4台

23：05 塞爾維亞@美國 籃球 男子預賽 愛爾達體育3台

台灣時間29日凌晨 01:50 林昀儒 桌球 單打64強 愛爾達體育2台

台灣時間29日凌晨03：05 丁華恬 競技體操 女子個人全能資格賽 愛爾達體育3台

中職

17：00 中信兄弟@樂天桃猿 DAZN 1

17：00 味全龍@統一獅 博斯運動一台

17：00 台鋼雄鷹@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育3台

F1

20：30 F1 比利時站 正賽 愛爾達體育4台、緯來體育

TAT籃球亞洲巡迴賽-台北站

11：30 菲律賓波拉火箭VS澳門黑熊

14：00 香港黑龍VS菲律賓三寶顏勇士

16：30 台北野馬VS東海海盜

轉播：緯來體育

日職

12：00 軟銀鷹@歐力士猛牛 DAZN 2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法