巴黎奧運》IOC用韓文道歉不夠 南韓將為被誤稱北韓召開記者會

南韓代表團。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓代表團今在巴黎奧運開幕式入場時被大會兩度介紹為「北韓」，經英國廣播公司（BBC）等外媒跟進報導後話題持續延燒，儘管國際奧會（IOC）在官方韓語X社群平台為此失誤致歉，但仍未能「滅火」，南韓媒體報導韓方將召開記者會說明立場。

南韓這次共有143名選手參賽，在開幕式時排序第48位進場，而北韓則有16名選手參賽，排序第153位進場。只是在政治情勢處於緊張關係的南北韓，在這次巴黎奧運因大會播報人員在介紹時的「荒唐失誤」，再次觸動敏感神經，播報員用法語和英語介紹南韓時都講錯成北韓。

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儘管IOC隨後在官方韓語X社群平台發文指出：「對於在開幕式直播中介紹南韓代表團出現的錯誤，深表歉意。」但報導認為，IOC的道歉方式似乎不足以讓南韓人民諒解， 因為並非用英語和法國等多種語言，而是用韓語帳號道歉，認為此舉並非「本質性的道歉」。

南韓文化體育觀光部副部長張美蘭已要求與IOC主席巴赫會面，她也預計和南韓體協會長李起興共同召開記者會，針對此事說明南韓立場，並嚴正要求避免這類事件再次發生。

國際奧會（IOC）今在官方韓語X社群平台，以韓文向開幕式時介紹南韓出場的錯誤致歉。（取自網路）

南韓文化體育觀光部副部長張美蘭已要求與國際奧委會主席巴赫會面。（取自網路）

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