中職》感念養育之恩 張育成、張進德邀阿嬤來大巨蛋看球

張家兄弟邀阿嬤來大巨蛋看球。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨起3天大巨蛋主場，和台鋼雄鷹交手。昨「張家兄弟」張進德、張育成的阿嬤親臨現場，張進德透露，是弟弟張育成邀請她來，這3天都會到場。

張育成透露，自己回國後，阿嬤昨天以前都還沒進場看過球，上次現場看他比賽是去年經典賽，也因這次在大巨蛋比賽，不像室外炎熱，又有無障礙空間，因此想讓阿嬤體驗一下大巨蛋氛圍。

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張育成感性的說，阿嬤看到兄弟倆時「用眼淚跟我們說話。」張育成說：「她很開心，很久沒看到我們了。」至於成長階段也一直照顧他們的姑姑，張育成說：「今天有事沒來很可惜，之後我們去台東比賽，會再邀她。」

張進德說，是弟弟安排邀請阿嬤來大巨蛋看球，「5月我們去台東的時候，她來看過，但那時候育成還沒回來。她也很久沒看到育成，育成出國後就少有時間。」

張進德透露，表哥開車載阿嬤和家人們來，因颱風而改走南迴，大約花了8小時抵達台北，為的就是看兄弟倆比賽。

張進德也提及小時候照顧兄弟們的姑姑，說：「也感謝姑姑的養育之恩，沒有太多機會表達感謝，她為我們打理生活，如今我們都長大了，希望她不用擔心，也希望之後她也有機會來現場看我們。」

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