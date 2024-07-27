晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》感念養育之恩 張育成、張進德邀阿嬤來大巨蛋看球

2024/07/27 16:05

張家兄弟邀阿嬤來大巨蛋看球。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨起3天大巨蛋主場，和台鋼雄鷹交手。昨「張家兄弟」張進德、張育成的阿嬤親臨現場，張進德透露，是弟弟張育成邀請她來，這3天都會到場。

張育成透露，自己回國後，阿嬤昨天以前都還沒進場看過球，上次現場看他比賽是去年經典賽，也因這次在大巨蛋比賽，不像室外炎熱，又有無障礙空間，因此想讓阿嬤體驗一下大巨蛋氛圍。

張育成感性的說，阿嬤看到兄弟倆時「用眼淚跟我們說話。」張育成說：「她很開心，很久沒看到我們了。」至於成長階段也一直照顧他們的姑姑，張育成說：「今天有事沒來很可惜，之後我們去台東比賽，會再邀她。」

張進德說，是弟弟安排邀請阿嬤來大巨蛋看球，「5月我們去台東的時候，她來看過，但那時候育成還沒回來。她也很久沒看到育成，育成出國後就少有時間。」

張進德透露，表哥開車載阿嬤和家人們來，因颱風而改走南迴，大約花了8小時抵達台北，為的就是看兄弟倆比賽。

張進德也提及小時候照顧兄弟們的姑姑，說：「也感謝姑姑的養育之恩，沒有太多機會表達感謝，她為我們打理生活，如今我們都長大了，希望她不用擔心，也希望之後她也有機會來現場看我們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。