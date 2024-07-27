晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》起亞虎啦啦隊李珠珢等6成員來台 隊長金韓拿想挑戰臭豆腐

2024/07/27 16:11

起亞虎啦啦隊朴星垠（左起）、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢出席拍照會。。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今大巨蛋出戰台鋼雄鷹，適逢球隊「G!POP流行音樂節」活動，今邀起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」和Fubon Angels共同表演。

起亞虎啦啦隊今來台成員為隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名。

隊長金韓拿說，這是她第一次來台灣，已感受到球迷熱情，她個人喜歡吃麻辣的食物，也想挑戰台灣名產臭豆腐。

日前以一段「出局舞」影片爆紅，19歲李珠珢說：「影片爆紅有些意想不到，很開心也很感謝支持我的粉絲們。」

富邦啦啦隊目前陣中，就有南韓籍成員。起亞啦啦隊成員朴信妃透露：「和李雅英在起亞同隊過，之前也和南珉貞共同應援過。兩位前輩目前在台灣應援，很尊敬她們。」

而談到富邦和起亞虎日後可能的交流，成員鄭嘉睿說，當然很期待兩隊日後再次交流，希望一直合作下去。

起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來到台北大巨蛋。（記者廖振輝攝）

起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來到台北大巨蛋。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。