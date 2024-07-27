中職》起亞虎啦啦隊李珠珢等6成員來台 隊長金韓拿想挑戰臭豆腐

起亞虎啦啦隊朴星垠（左起）、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢出席拍照會。。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今大巨蛋出戰台鋼雄鷹，適逢球隊「G!POP流行音樂節」活動，今邀起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」和Fubon Angels共同表演。

起亞虎啦啦隊今來台成員為隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名。

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隊長金韓拿說，這是她第一次來台灣，已感受到球迷熱情，她個人喜歡吃麻辣的食物，也想挑戰台灣名產臭豆腐。

日前以一段「出局舞」影片爆紅，19歲李珠珢說：「影片爆紅有些意想不到，很開心也很感謝支持我的粉絲們。」

富邦啦啦隊目前陣中，就有南韓籍成員。起亞啦啦隊成員朴信妃透露：「和李雅英在起亞同隊過，之前也和南珉貞共同應援過。兩位前輩目前在台灣應援，很尊敬她們。」

而談到富邦和起亞虎日後可能的交流，成員鄭嘉睿說，當然很期待兩隊日後再次交流，希望一直合作下去。

起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來到台北大巨蛋。（記者廖振輝攝）

起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來到台北大巨蛋。（記者廖振輝攝）

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