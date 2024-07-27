巴黎奧運》史上最狂開幕表演 日網友：這一幕在日本一定OUT

巴黎奧運開幕演出大膽呈現1793年法國大革命中瑪麗王后被處決的一幕。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕今早登場的巴黎奧運開幕演出大膽呈現1793年法國大革命中瑪麗王后被處決的一幕，震撼演出令不少網友大開眼界，在日本也一度登上社群媒體關鍵字，有日本網友直呼，「這是我看過最狂的開幕儀式。」

巴黎奧運開幕在音樂劇《悲慘世界》的演出結束後，場景轉換至瑪麗王后在革命期間被囚禁的巴黎古監獄窗戶，一位無頭女性手持的頭顱唱起了歌，重金屬演奏響起，接著鮮紅色彩帶噴發，呈現建築物沾滿血的新奇演出。

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這幕演出讓日本社群媒體湧現「瑪麗安東妮」的關鍵字，有人說，「被送上斷頭台的瑪麗王后⋯火焰和噴血效果演出⋯不少刺激的演出在日本一定無法呈現，但我認為在這時代能保有這種積極出擊的姿態是一件好事。」

還有日本網友指出，早上看到有電視台製作的奧運開幕儀式特集，發現這一幕全被剪掉了，雖然可能會有兩派意見，但依據史實和文化製作出來的東西被隨便剪掉感覺滿失望的，這比來賓無聊的談話來得更重要。

巴黎奧運開幕演出大膽呈現1793年法國大革命中瑪麗王后被處決的一幕。（法新社）

巴黎奧運開幕演出大膽呈現1793年法國大革命中瑪麗王后被處決的一幕。（美聯社）

巴黎奧運開幕演出大膽呈現1793年法國大革命中瑪麗王后被處決的一幕。（路透）

巴黎奧運開幕演出大膽呈現1793年法國大革命中瑪麗王后被處決的一幕。（路透）

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